Λούβρο: 2 συλλήψεις για τη ληστεία

Δύο συλλήψεις φερόμενων ως υπόπτων για τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου αποκαλύπτει την Κυριακή η Le Figaro. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας, δύο από τους υπόπτους που συμμετείχαν στην κινηματογραφική ληστεία του πιο διάσημου μουσείου του κόσμου συνελήφθησαν το Σάββατο το βράδυ.

Ο ένας στο Ρουασί, καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε γύρω στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα - 11 μ.μ. ώρα Ελλάδας) από την Ταξιαρχία Καταστολής Ληστειών (BRB), υπεύθυνη για τις έρευνες, η οποία είχε κινητοποιήσει περισσότερους από 100 ερευνητές την περασμένη εβδομάδα.

Ταυτόχρονα, ένας δεύτερος συνελήφθη από τη δικαστική αστυνομία του Παρισιού στο Σεν-Σαιν-Ντενί.

Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες της εφημερίδας, τα οκτώ κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, δεν είχαν βρεθεί μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Από τις πρώτες ώρες μετά από αυτή τη θεαματική κλοπή, η οποία αποκάλυψε την αποτυχία των μέτρων ασφαλείας στο μουσείο, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, εξέφρασε εμπιστοσύνη στη διαλεύκανση της υπόθεσης.



Μετά τις πρώτες συλλήψεις αναμένεται ντόμινο αποκαλύψεων και νέων συλλήψεων.

Πηγή: skai.gr

