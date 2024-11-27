Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας αποδέχθηκε την πρόσκληση Πούτιν - θα παρευρεθεί στους εορτασμούς για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Μόσχα

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε ότι θα μεταβεί στη Μόσχα το επόμενο έτος για να παραστεί στους εορτασμούς για την 80ή επέτειο της νίκης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο ένθερμος επικριτής των κυρώσεων κατά της Μόσχας έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να εξομαλύνει τις σχέσεις με τη Ρωσία μόλις τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο Φίτσο δήλωσε ότι αποδέχθηκε με «χαρά» την πρόσκληση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός δέχτηκε επικρίσεις από τους αντιπάλους του τον περασμένο μήνα για μια συνέντευξη στη ρωσική κρατική τηλεόραση, κατά την οποία επέκρινε τις κυβερνήσεις άλλων χωρών της ΕΕ για την κλιμάκωση του πολέμου με την προμήθεια όπλων στο Κίεβο και για την έλλειψη ειρηνευτικών πρωτοβουλιών.

Ο Φίτσο σταμάτησε τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία μετά την επιστροφή του στην εξουσία πέρυσι. Παρόλα αυτά, η χώρα, η οποία είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, συνεχίζει να εξάγει πυρομαχικά στο Κίεβο σε εμπορική βάση.

Μέχρι στιγμής, είναι ο μόνος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει δηλώσει ότι θα παραστεί στην παρέλαση της Μόσχας, αν και ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, πρόεδρος της Σερβίας που είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ, δήλωσε ότι σχεδιάζει επίσης να ταξιδέψει στη ρωσική πρωτεύουσα τον Μάιο.

«Αν δεν συμβεί κάτι, θα παρευρεθώ ευχαρίστως στην εκδήλωση», δήλωσε ο Βούτσιτς στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

