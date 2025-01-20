Ρωσία: Στρατολογεί γυναίκες στις λεγόμενες «εθελοντικές στρατιωτικές μονάδες»

Οι λεγόμενες «ρωσικές εθελοντικές στρατιωτικές μονάδες» συνεχίζουν να αυξάνουν τον αριθμό του προσωπικού τους στρατολογώντας και γυναίκες στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας, σύμφωνα με αναλυτές του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW).



Οι αναλυτές της δεξαμενής σκέψης σημειώνουν ότι ο Ντμίτρι Ρογκόζιν, ο πρώην επικεφαλής της Roscosmos, της ρωσικής κρατικής εταιρείας που επιβλέπει τις διαστημικές πτήσεις, και «γερουσιαστής» στα κατεχόμενα εδάφη της περιφέρειας Ζαπορίζια, δήλωσαν την Κυριακή 19 Ιανουαρίου ότι η ρωσική μονάδα BARS-Sarmat (Ρωσική Εφεδρεία Μάχης Στρατού) στρατολογεί ειδικευμένους και ανειδίκευτους άνδρες και γυναίκες από όλη τη Ρωσία για να συμμετάσχουν στις μάχες στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Αυτή η αναφορά ακολουθεί πρόσφατη ρωσική προπαγανδιστική δραστηριότητα που επισημαίνει τη στρατολόγηση Ρωσίδων γυναικών σε διάφορες μάχιμες μονάδες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

