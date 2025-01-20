Γάζα: Βίντεο με τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια ισοπεδωμένο – Ούτε ένα κτίριο όρθιο

Μεταποκαλυπτικό τοπίο στη Γάζα την επομένη της ανταλλαγής ομήρων Ισραήλ - Χαμάς. Βίντεο από drone του Reuters, που γυρίστηκε μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αποκαλύπτουν την εκτεταμένη καταστροφή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια στον θύλακα, με ανθρώπους να περπατούν μέσα από τα κατεστραμμένα κτίρια.



Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έρχεται αφού περισσότεροι από 46.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και το 93% των σπιτιών στη Λωρίδα της Γάζας υπέστησαν ζημιές σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς.



Η κυβέρνηση της Γάζας υπό την ηγεσία της Χαμάς εκτιμά ότι 14 στα 15 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ πέντε έχουν καταστραφεί.



Η καταστροφή έχει αφήσει τη Λωρίδα της Γάζας γεμάτη με περίπου 42 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών, που ισοδυναμούν με 180 στάδια του Γουέμπλεϊ.



Πρόκειται για το πιο καταστροφικό κεφάλαιο της σχεδόν 77χρονης σύγκρουσης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων σχολιάζει το Sky News.

Η πρόκληση για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας είναι τεράστια για τη διεθνή κοινότητα, και τα ποσά που απαιτούνται ιλιγγιώδη.

Drone footage, shot after the ceasefire between Israel and Hamas came into effect, reveals the extensive amount of destruction in Gaza’s Jabalia refugee camp, with people walking through buildings leveled to the ground https://t.co/HhAs52iEMV pic.twitter.com/3JchWysOG3 — Reuters (@Reuters) January 20, 2025

Πηγή: skai.gr

