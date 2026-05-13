Ρωσία: Στη λίστα των καταζητούμενων ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Μπεν Γουάλας

Η Ρωσία έχει καταχωρίσει τον πρώην Βρετανό υπουργό Άμυνας Μπεν Γουάλας στον κατάλογο των καταζητούμενων στο πλαίσιο μιας μη προσδιορισμένης ποινικής έρευνας, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη, επικαλούμενα τη βάση δεδομένων του ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι ο Γουάλας διετέλεσε υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου από πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έως τον Αύγουστο του 2023, και έκτοτε συνεχίζει να υποστηρίζει την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς το Κίεβο και να καταδικάζει τη ρωσική επιθετικότητα.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ένας περιφερειακός Ρώσος βουλευτής ζήτησε να καταχωριστεί ο Γουάλας στον κατάλογο διεθνώς καταζητούμενων προσώπων της Ρωσίας, λόγω των σχολίων που έκανε στο Φόρουμ Ασφάλειας της Βαρσοβίας σχετικά με την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.

Μιλώντας στο φόρουμ τον Σεπτέμβριο, ο Γουάλας είχε προτείνει να βοηθηθεί η Ουκρανία να πραγματοποιήσει στρατιωτική επίθεση στη γέφυρα που συνδέει τη νότια Ρωσία με την Κριμαία.

«Πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αποκτήσει τις δυνατότητες μακράς εμβέλειας που θα καταστήσουν την Κριμαία μη βιώσιμη. Πρέπει να στερήσουμε κάθε πηγή ζωής από την Κριμαία. Και αν το κάνουμε αυτό, πιστεύω ότι ο Πούτιν θα συνειδητοποιήσει ότι έχει κάτι να χάσει», είπε. «Πρέπει να καταστρέψουμε αυτή την καταραμένη γέφυρα».

Δεν είναι σαφές πόσοι ξένοι αξιωματούχοι ή δημόσια πρόσωπα περιλαμβάνονται στη λίστα των καταζητούμενων προσώπων του ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών. Το 2024, το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό μέσο Mediazona ανέφερε ότι ο κατάλογος περιελάμβανε δεκάδες Ευρωπαίους πολιτικούς και αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

