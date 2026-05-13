Γερμανία: Σοκ στο Βίλζεκ ενόψει αποχώρησης των Αμερικανών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το σενάριο αποχώρησης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, συγκεκριμένα από την Ταξιαρχία Stryker στο Βίλζεκ, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα.

Ο νέος δήμαρχος του Βίλζεκ, Τόρστεν Γκρέντλερ, ανέλαβε τα καθήκοντά του την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε η πιθανή αποχώρηση, σχεδόν προκαλώντας επιπλέον ανησυχία σε μια κοινότητα με μακροχρόνιους δεσμούς με τους Αμερικανούς στρατιώτες.

Οι Αμερικανοί στρατιώτες στο Βίλζεκ θεωρούνται από την τοπική κοινωνία ως «Σπίτι μακριά από το σπίτι», με έντονη κοινωνική ενσωμάτωση και συχνές αμοιβαίες γαμήλιες ενώσεις μεταξύ Γερμανών και Αμερικανών.

Μπορεί κανείς να φανταστεί ένα πιο δύσκολο ξεκίνημα ως δήμαρχος από αυτό που βίωσε ο Τόρστεν Γκρέντλερ; Τον Μάρτιο, ο 61χρονος κέρδισε τις δημοτικές εκλογές στη βαυαρική πόλη των 6.500 κατοίκων κοντά στα σύνορα με την Τσεχία. Η Δευτέρα, 4 Μαΐου, ήταν η πρώτη επίσημη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του. Την ίδια μέρα ακολούθησε η έκτακτη είδηση, η οποία συγκλόνισε όλο το Βίλζεκ: 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες από την Ταξιαρχία Stryker που σταθμεύει εκεί αναμένεται να αποσυρθούν τους επόμενους μήνες, αν και η επίσημη επιβεβαίωση εκκρεμεί ακόμη.



Ο Γκρέντλερ δήλωσε στην DW: «Η αρχική αντίδραση του κόσμου ήταν φόβος. Άλλωστε, με τους Αμερικανούς συμπολίτες μας μας ενώνει μια μεγάλη φιλία εδώ και 80 χρόνια». Το σύνθημά τους είναι «Σπίτι μακριά από το σπίτι», εξήγησε: «Νιώθουν σαν στο σπίτι τους εδώ, μακριά από την πατρίδα τους. Είναι ενσωματωμένοι στην κοινωνική μας ζωή, στα ποδοσφαιρικά ή μουσικά κλαμπ, και πολλοί μένουν εδώ ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή τους. Οι γάμοι μεταξύ Γερμανών και Αμερικανών είναι επίσης συνηθισμένο φαινόμενο».

Σύγκρουση Τραμπ και Μερτς – με συνέπειες για το Βίλζεκ;

Ο Τόρστεν Γκρέντλερ πρέπει να νιώθει σαν να έχει βρεθεί στα διασταυρούμενα πυρά των παγκόσμιων γεωπολιτικών γεγονότων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εμφανώς εξοργισμένος από την έλλειψη ευρωπαϊκής υποστήριξης στον πόλεμο του Ιράν και την κριτική του καγκελάριου Μερτς για την προσέγγιση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά οχήματα και την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία.



Σχεδόν 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στη Γερμανία και τώρα φαίνεται ότι θα επηρεαστεί και το Βίλζεκ – κοντά στο Γκράφενβερ, όπου οι Αμερικανοί διατηρούν το μεγαλύτερο πεδίο στρατιωτικής εκπαίδευσης εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία καλύπτει 233 τετραγωνικά χιλιόμετρα.



Η αποχώρηση των στρατευμάτων θα είχε δραματικές οικονομικές συνέπειες για το Βίλζεκ και ολόκληρη την γύρω περιοχή, τονίζει ο δήμαρχος Γκρέντλερ: «Η περιοχή στρατιωτικής εκπαίδευσης, με 3.000 θέσεις εργασίας, είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην περιοχή, ενώ περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ επενδύονται αυτή τη στιγμή σε νέες υποδομές». Και διερωτάται: «Γιατί η τοποθεσία επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται περαιτέρω, αν τα στρατεύματα πρόκειται να αποσυρθούν;».

Ο Τραμπ είχε απειλήσει με αποχώρηση ήδη από το 2020

Για τη Ζαμπίνε Κέντερερ, ιδιοκτήτρια του παραδοσιακού ξενοδοχείου Angerer, μοιάζει λίγο με την Ημέρα της Μαρμότας – τη διάσημη ταινία στην οποία ο πρωταγωνιστής, Μπιλ Μάρεϊ, ζει την ίδια ημέρα ξανά και ξανά. Θυμάται ότι είχε περάσει σχεδόν το ίδιο πράγμα πριν από έξι χρόνια.



Το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει να αποσύρει χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες από το Βίλζεκ, αλλά αυτά τα σχέδια δεν υλοποιήθηκαν ποτέ λόγω της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν. Η πρώτη της σκέψη ήταν: «Όχι ξανά. Αλλά θα περιμένω, μέχρι να ληφθεί η απόφαση. Δεν έχω σχέδιο Β. Το 70 με 80% των επισκεπτών που μένουν εδώ βρίσκονται εδώ λόγω της περιοχής στρατιωτικής εκπαίδευσης».



Ενώ ορισμένοι στο Βίλζεκ κατηγορούν τον καγκελάριο Μερτς ότι έκανε την κοινότητα να υποφέρει τις συνέπειες της διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας, η Κέντερερ το βλέπει διαφορετικά: «Ίσως θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο διπλωματικός, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό οι πολιτικοί μας να μιλάνε ανοιχτά μερικές φορές. Πρέπει κανείς να είναι σε θέση να ανεχτεί άλλες απόψεις».

Πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να παραμείνουν

Ίσως η Βερόνικα Βάργκα, ιδιοκτήτρια του «Vroni's Dog Salon» ή «Vroni's Dog Grooming», να έχει περισσότερη τύχη – επειδή η επιχείρησή της πάει τόσο καλά που πιθανότατα θα μπορούσε να επιβιώσει ακόμα και χωρίς Αμερικανούς πελάτες. Παρ' όλα αυτά, περισσότεροι από τους μισούς πελάτες της είναι Αμερικανοί.



Όπως δήλωσε στην DW: «Δέχομαι πολλά τηλεφωνήματα αυτή τη στιγμή από ανθρώπους που κλείνουν ραντεβού για τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ή και τον Νοέμβριο, επειδή φοβούνται ότι δεν θα προλάβουν, αν ξαφνικά χρειαστεί να φύγουν. Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο εδώ».



Μία από τις βοηθούς της, η 20χρονη Έμιλι, είναι Αμερικανίδα και άρχισε να εργάζεται στο κομμωτήριο σκύλων πριν από δύο χρόνια. Είναι ενθουσιασμένη με τη Γερμανία. «Μου αρέσει εδώ, ειδικά η ηρεμία και η γαλήνη. Η σκέψη της επιστροφής στις ΗΠΑ με τρομάζει λίγο, γιατί δεν έχω ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για πολύ καιρό».

Οι κάτοικοι προετοιμάζονται για την αποχώρηση

Πολλοί άνθρωποι στο Βίλζεκ, ωστόσο, εξακολουθούν να ελπίζουν ότι η κοινότητα θα γλιτώσει μια ακόμα αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων. Παρ' όλα αυτά, προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ανθρώπους όπως ο Μάρκους Γκραφ, ο οποίος υπηρέτησε ως στρατιώτης καριέρας για 25 χρόνια και μεγάλωσε στο πεδίο στρατιωτικής εκπαίδευσης. Ο σημερινός εργολάβος κατασκευών στέκεται μπροστά από δύο εκσκαφείς σε μια έκταση κοντά στο Βίλζεκ, η οποία έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί ως βιομηχανικό πάρκο τον Αύγουστο.



«Θέλουμε να προσελκύσουμε τη βιομηχανία και τους εμπόρους εδώ για να μετριάσουμε τον αντίκτυπο μιας πιθανής απόσυρσης των ΗΠΑ ή μιας μείωσης των θέσεων εργασίας. Η περιοχή είναι επίσης ελκυστική για την αμυντική βιομηχανία λόγω της εγγύτητάς της με το Γκράφενβερ».



Επιμέλεια: Ιοκάστη Κροντήρη

Πηγή: Deutsche Welle

