Η Μόσχα προσκάλεσε τη γερμανική ακροδεξιά στο «Νταβός του Πούτιν»

Ένας σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προσκάλεσε πολιτικούς του κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) σε ένα οικονομικό φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, γεγονός που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το Κρεμλίνο καλλιεργεί σχέσεις με την ακροδεξιά της Γερμανίας, σύμφωνα με το Politico.

Τουλάχιστον δύο βουλευτές του AfD στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο - οι βουλευτές Μάρκους Φρόνμαϊερ και Στέφεν Κοτρέ - αναμένεται να συμμετάσχουν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, αφού έλαβαν προσκλήσεις, σύμφωνα με τρεις πολιτικούς του κόμματος που έχουν γνώση της κατάσταση.

«Είμαστε βέβαιοι ότι η ουσιαστική συνεργασία θα συμβάλει στην ενίσχυση των επιχειρηματικών, πολιτικών και πολιτιστικών δεσμών σας, προς όφελος ενός δίκαιου κόσμου και ενός ασφαλούς μέλλοντος», αναγράφεται σε μια πρόσκληση που απευθύνεται σε έναν πολιτικό του AfD, την οποία είδε το Politico και η οποία φέρει την υπογραφή του συμβούλου του Πούτιν, Αντόν Κομπιάκοφ. Στην επιστολή τονίζεται επίσης ότι ο Πούτιν αναμένεται να παραστεί στο φόρουμ.

Η συμπρόεδρος του AfD, Άλις Βάιντελ, προσπάθησε να περιορίσει τα ταξίδια βουλευτών του κόμματος στη Ρωσία εν όψει των δύο περιφερειακών εκλογών στη Δυτική Γερμανία νωρίτερα φέτος, εκτιμώντας φιλικές προς τον Πούτιν δηλώσεις δεν θα γίνονταν δεκτές από τους ψηφοφόρους σε αυτές τις περιφέρειες. Ωστόσο, η προγραμματισμένη συμμετοχή του σχετικά υψηλόβαθμου πολιτικού της AfD, Μάρκους Φρόνμαϊερ, στο φόρουμ τον Ιούνιο υποδηλώνει ότι η ηγεσία του κόμματος ενδέχεται να αλλάζει πορεία εν όψει των δύο περιφερειακών εκλογών στην Ανατολική Γερμανία που έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Οι ψηφοφόροι στην πρώην Ανατολική Γερμανία τείνουν να υποστηρίζουν στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία, ενώ το AfD προηγείται κατά πολύ στις δημοσκοπήσεις και στα δύο ομόσπονδα κρατίδια όπου θα διεξαχθούν εκλογές.

Ο Στέφαν Κόιτερ, βουλευτής του AfD με αρμοδιότητα να εγκρίνει τα αιτήματα ταξιδιού του κόμματος, δήλωσε ότι θα εγκρίνει τη συμμετοχή των Φρόνμαϊερ και Κοτρέ στο φόρουμ.

«Από πολιτική άποψη, δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να μην το κάνουμε», δήλωσε ο Κόιτερ.

Πριν από την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, το ετήσιο φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη - που μερικές φορές αποκαλείται «το Νταβός του Πούτιν» - προσέλκυε τακτικά σημαντικές προσωπικότητες της γερμανικής πολιτικής σκηνής, μεταξύ των οποίων και η Άνγκελα Μέρκελ, η οποία συμμετείχε το 2013. Ωστόσο, το φόρουμ αποφεύγεται πλέον από τους κύριους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο βουλευτής του AfD Κοτρέ προκάλεσε αντιδράσεις τον περασμένο Νοέμβριο, όταν συμμετείχε σε συνέδριο των χωρών BRICS στο Σότσι, παρά τις πιέσεις που δέχτηκε από το κόμμα του να ακυρώσει το ταξίδι.

Πηγή: skai.gr

