Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του ρωσικού στρατιωτικού καναλιού Zvezda φέρνει στο φως τη μυστική λειτουργία του μεγαλύτερου εργοστασίου επιθετικών drones στη Ρωσία, όπου έφηβοι εκπαιδεύονται και εργάζονται στην κατασκευή drones-καμικάζι Geran-2 για χρήση στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Το ντοκιμαντέρ, μεταδόθηκε την Κυριακή από το κανάλι Zvezda και στα πλάνα του φαίνονται εκατοντάδες έτοιμα, μεγάλα, μαύρα drones αυτοκτονίας τύπου Geran-2 παραταγμένα σε σειρές μέσα στη μυστική εγκατάσταση, η οποία έχει στο παρελθόν βρεθεί στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων με drones μεγάλης εμβέλειας.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τα Geran για να τρομοκρατεί και να σκοτώνει αμάχους, σε τοποθεσίες όπως το Κίεβο, όπου οι κάτοικοι συχνά καταφεύγουν σε σταθμούς του μετρό για προστασία κατά τη διάρκεια επιθέσεων.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις με drones και πυραύλους στοχεύουν μόνο στρατιωτικούς ή συναφείς στόχους και αρνείται ότι πλήττει σκόπιμα αμάχους – παρότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 13.000 πολίτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου το 2022.

Το Zvezda ανέφερε ότι το εργοστάσιο Alabuga, στην περιοχή Ταταρστάν της Ρωσίας, προσκαλεί μαθητές σχολείων να φοιτήσουν σε ένα κοντινό κολλέγιο που λειτουργεί το εργοστάσιο, αφού ολοκληρώσουν την 9η τάξη (ηλικίας 14–15 ετών), ώστε να σπουδάσουν την τεχνολογία των drones και στη συνέχεια να εργαστούν εκεί μετά την αποφοίτησή τους.

Νεαροί εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων εφήβων, φαίνονται στο βίντεο με καλυμμένα πρόσωπα να κοιτούν οθόνες υπολογιστών ή να κατασκευάζουν, να δοκιμάζουν και να συναρμολογούν εξαρτήματα drones.

Ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου, Τιμούρ Σαγκιβαλέγιεφ, δεν αποκάλυψε ακριβή στοιχεία από την παραγωγή. Δήλωσε όμως στο Zvezda ότι το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την παραγωγή «μερικών χιλιάδων drones Geran-2», και πως πλέον η παραγωγή έχει αυξηθεί εννιά φορές σε σχέση με αυτόν τον αρχικό στόχο. Δεν διευκρίνισε σε ποιο χρονικό διάστημα αναφερόταν.

Ένα ρωσικό think tank, προσκείμενο στην κυβέρνηση, ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η παραγωγή drones αυξήθηκε κατά 16,9% τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο, μετά την εντολή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για ενίσχυση της παραγωγής.

Ο Πούτιν δήλωσε τον Απρίλιο ότι περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο drones διαφόρων τύπων παρήχθησαν πέρυσι, αλλά ότι οι ρωσικές δυνάμεις στο μέτωπο χρειάζονται ακόμη περισσότερα.

Μαζική χρήση drones

Και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν drones σε τεράστια κλίμακα, τόσο για εντοπισμό όσο και για πλήγματα, όχι μόνο στο πεδίο της μάχης αλλά και σε στόχους πίσω από τις γραμμές του μετώπου.

Το Zvezda ανέφερε ότι το εργοστάσιο Alabuga διαθέτει δικό του πεδίο δοκιμών για drones και έδειξε σειρές σταθμευμένων αμερικανικών RAM pickup trucks φορτωμένων με drones Geran-2.

Επίσης, παρουσίασε την εκτόξευση ενός drone από ένα από αυτά τα οχήματα.

Τον Μάιο, η Ρωσία έδειξε για πρώτη φορά σε παρέλαση μαχητικά drones που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, σύμφωνα με τη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ο σχεδιασμός του Geran-2, το οποίο έχει εμβέλεια τουλάχιστον 1.500 χιλιομέτρων, προέρχεται από το Ιράν, όπου εκεί είχε κατασκευαστεί μία παλαιότερη εκδοχή του. Έχει χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Το ρεπορτάζ του Zvezda, που πλαισίωσε το ντοκιμαντέρ με μουσική, αποσκοπεί στο να διατηρήσει το ενδιαφέρον και την υποστήριξη των Ρώσων πολιτών για τον πόλεμο.

Το εργοστάσιο αποτελεί μέρος της λεγόμενης Ειδικής Οικονομικής Ζώνης Alabuga, κοντά στην πόλη Γελαμπούγκα, σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.