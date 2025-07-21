Μιλάνο: Μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στην Πολεοδομία

Στο επίκεντρο μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς βρίσκεται το Μιλάνο, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην ευρύτερη πολιτική σκηνή της Ιταλίας. Η εκτεταμένη πολεοδομική δραστηριότητα των τελευταίων ετών αποκαλύπτει σοβαρές παραβιάσεις των νόμιμων διαδικασιών, με τους δικαστικούς λειτουργούς να αναφέρονται σε φαινόμενα συστημικής διαφθοράς που αγγίζουν ακόμη και τον δήμαρχο της πόλης.

Παραβίαση διαδικασιών και πολιτικές προεκτάσεις

Το σκάνδαλο χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο μετά την υπόθεση «Καθαρά Χέρια» της δεκαετίας του '90. Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν πως δεκάδες ουρανοξύστες στο Μιλάνο ανεγέρθηκαν χωρίς τήρηση της απαιτούμενης νομιμότητας· σε περιπτώσεις όπου έπρεπε να εκδοθεί οικοδομική άδεια, αρκούσε μια απλή υπεύθυνη δήλωση, παρακάμπτοντας έτσι τις ελεγκτικές διαδικασίες που προορίζονται για μικρής κλίμακας ανακαινίσεις.

Η αφετηρία της υπόθεσης εντοπίζεται στην ανέγερση πολυκατοικίας επτά ορόφων σε ενδιάμεση αυλή, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση κατοίκων και οδήγησε στη διακοπή πολλών κατασκευαστικών έργων. Οι δικαστικές έρευνες έφεραν στο φως πως για την έγκριση μοντέρνων «πύργων» αρκούσε το πράσινο φως μίας επιτροπής του δήμου, η οποία υποτίθεται ότι ήταν υπεύθυνη για την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, μέλη της επιτροπής ήταν και αρχιτέκτονες με άμεσες διασυνδέσεις με τις μεγαλύτερες τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες.

Βασικό συμπέρασμα: οι εισαγγελείς κάνουν λόγο για «συστημική διαφθορά» και έμφαση στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, με τον δήμο να εμφανίζεται να υποχωρεί μπροστά σε μια μικρή αλλά ισχυρή ομάδα επιχειρηματιών.

Δήμαρχος και πολιτικές ευθύνες

Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των 74 έως τώρα δικαστικών κλήσεων για καταγγελίες διαφθοράς, ενώ ο δήμαρχος Μπέπε Σάλα βρίσκεται αντιμέτωπος με το δίλημμα της παραίτησης. Οι δικαστές εκτιμούν πως ενίσχυσε επιχειρηματίες που προωθούσαν τα δικά τους συμφέροντα και άσκησαν πιέσεις για την υλοποίηση συγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων.

Παράλληλα, στην υπόθεση ενεπλάκησαν και δυνάμεις της κυβέρνησης Μελόνι, καθώς μαζί με την Κεντροαριστερά προώθησαν νομοσχέδιο στη βουλή που θα απλοποιούσε περαιτέρω τις διαδικασίες για την ανέγερση κτηρίων πάνω από 25 μέτρα. Το σχέδιο αυτό εγκαταλείφθηκε λόγω των σκανδάλων που μεσολάβησαν και της έναρξης έρευνας.

Κοινωνικές συνέπειες και το μέλλον του «Σαν Σίρο»

Οι έρευνες αγγίζουν και τα σχέδια για το νέο στάδιο «Σαν Σίρο», καθώς, σύμφωνα με τη La Repubblica, ιδιώτες με προνομιακή πρόσβαση στο δίκτυο διαφθοράς πίεζαν για την ανάληψη έργων στην περιοχή υψηλής οικονομικής αξίας.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις είναι άμεσες: Πολλοί πολίτες, που προχώρησαν σε μεγάλες προκαταβολές για διαμερίσματα σε φουτουριστικούς ουρανοξύστες, μένουν άστεγοι καθώς τα εργοτάξια έχουν κατασχεθεί. Το Μιλάνο, ήδη η ακριβότερη πόλη της Ιταλίας στην αγορά ακινήτων, βιώνει μια ιδιότυπη κρίση ταυτότητας. Όπως τονίζουν αρκετοί αναλυτές, η πόλη «έχασε, πλέον, την ψυχή της», με πολιτικούς και επιχειρηματίες να θυσιάζουν τα πάντα στον βωμό του κέρδους.

Πηγή: Deutsche Welle

