Ένα επιβατικό αεροσκάφος της Delta, το οποίο χρησιμοποιεί η αεροπορική εταιρεία SkyWest, απέφυγε για λίγο μια σύγκρουση με ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος, ένα B-52, χάρη σε έναν «επιθετικό ελιγμό», σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από τη Μινεάπολη, στη Μινεσότα (βόρεια), ετοιμαζόταν να προσγειωθεί την Παρασκευή στο Μίνοτ, στη Βόρεια Ντακότα, όταν ο πιλότος άλλαξε απότομα κατεύθυνση, αιφνιδιάζοντας τους επιβάτες.

«"Στρίψτε δεξιά", μου είπε ο πύργος ελέγχου. Εγώ είπα "εκεί υπάρχει ένα αεροσκάφος" και ο πύργος μου είπε "στρίψτε αριστερά"», ακούγεται να λέει ο πιλότος σε ένα βίντεο που τράβηξε μία επιβάτης, το οποίο δημοσίευσε στο Instagram.

«Λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητά του, ήταν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, δεν γνωρίζω με τι ταχύτητα πετούσε, όμως ήταν πολύ πιο γρήγορο (από εμάς). Σκέφτηκα πως το πιο ασφαλές θα ήταν να κάνω αναστροφή. Λυπάμαι για αυτόν τον επιθετικό ελιγμό», συνέχισε ο κυβερνήτης.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης των πτήσεων Flight Radar κατέγραψε την πορεία του αεροσκάφους, που έκανε έναν μεγάλο κύκλο προτού προσγειωθεί.

Η πολεμική αεροπορία ανέφερε στην εφημερίδα Washington Post πως ένα βομβαρδιστικό B-52 εκτελούσε εκείνη την ημέρα μία πτήση πάνω από το Μίνοτ, όπου βρίσκονται ένα πολιτικό αεροδρόμιο και μια στρατιωτική βάση.

«Η πτήση 3788 της SkyWest, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο μεταξύ Μινεάπολη και Μίνοτ τη 18η Ιουλίου, προσγειώθηκε χωρίς πρόβλημα στο Μίνοτ, αφού πήρε την άδεια του πύργου ελέγχου, όμως άλλαξε διαδρομή όταν ένα άλλο αεροσκάφος έγινε ορατό στην πορεία πτήσης του. Διεξάγουμε έρευνα για αυτό το περιστατικό», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ένα δελτίο Τύπου, όπως μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον πιλότο που ακούγεται στο βίντεο, αυτό το αεροδρόμιο δεν διαθέτει ραντάρ και ο πύργος ελέγχου εργάζεται οπτικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

