Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τη Δευτέρα σε εργοστάσιο πετρελαϊκών προϊόντων στην πόλη Ισφαχάν του Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ανέφεραν ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

A fire broke out at a petroleum products manufacturing plant in eastern Isfahan (Ziyar Road area). pic.twitter.com/rFNtU1O1AO July 21, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.