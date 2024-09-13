Η Ρωσία διαφωνεί πλήρως με σχόλια του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν ότι η Κριμαία θα πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
Ο Ερντογάν δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως η υποστήριξη της Τουρκίας στην εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας παραμένει αταλάντευτη και πως η επιστροφή της Κριμαίας είναι κάτι που απαιτείται από το διεθνές δίκαιο.
Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι αυτό είναι ένα σημείο διαφωνίας στο οποίο «οι απόψεις μας αποκλίνουν πλήρως» με την Τουρκία, όμως η Μόσχα θα εξακολουθήσει να εξηγεί τη θέση της «στους τούρκους φίλους μας».
Η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία από την Ουκρανία και την προσάρτησε το 2014.
