Η Ρωσία διαφωνεί πλήρως με σχόλια του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν ότι η Κριμαία θα πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Ερντογάν δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως η υποστήριξη της Τουρκίας στην εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας παραμένει αταλάντευτη και πως η επιστροφή της Κριμαίας είναι κάτι που απαιτείται από το διεθνές δίκαιο.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι αυτό είναι ένα σημείο διαφωνίας στο οποίο «οι απόψεις μας αποκλίνουν πλήρως» με την Τουρκία, όμως η Μόσχα θα εξακολουθήσει να εξηγεί τη θέση της «στους τούρκους φίλους μας».

Η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία από την Ουκρανία και την προσάρτησε το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

