Ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενη βόμβα στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε έξι ακόμα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, στη νότια ουκρανική περιφέρεια Σούμι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να συγκεντρώνονται γύρω από το Ποκρόβσκ.

Η επίθεση στο Σούμι προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες και σε μια κλινική καθώς και διακοπή της ηλεκτροδότησης, δήλωσε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση μέσω Telegram.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε 24 από τα 26 που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τέσσερις περιοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση στην εφαρμογή Telegram.

Από την πτώση θραυσμάτων στη νότια περιφέρεια της Οδησσού τραυματίστηκε ένας άνθρωπος και προκλήθηκαν ζημιές σε 20 σπίτια και τέσσερα γκαράζ, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Όλεχ Κίπερ.

Θραύσματα από drone στη νότια περιφέρεια Μικολάιφ προκάλεσαν πυρκαγιά σε επιχείρηση τροφίμων, που κατασβέστηκε, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιτάλι Κιμ.

Η Σβιτλάνα Ονιτσούκ, περιφερειάρχης στο Ιβάνο-Φρανκίβσκ στη δυτική Ουκρανία, δήλωσε ότι οι αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν τις επιπτώσεις που είχε η επίθεση, χωρίς ωστόσο να δίνει άλλες λεπτομέρειες εκτός του να επισημαίνει ότι δεν υπήρξαν τραυματίες.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας δήλωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε ενεργειακές υποδομές σε έξι περιφέρειες κατά την προηγούμενη ημέρα και προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανικές υποδομές στην περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ.

Ο κυβερνήτης της κεντρικής περιφέρειας Χμελνίτσκι δεν ανέφερε ζημιές μετά την επίθεση.

Δυσκολεύει η κατάσταση στο Ποκρόβσκ

Την ίδια ώρα, η Ρωσία διέκοψε την παροχή του νερού στην πόλη Ποκρόβσκ καθώς η Μόσχα επεκτείνει επίσης την επίθεσή της στις περιοχές του Ντόνετσκ και της Χερσώνας.

Το Ποκρόβσκ, μια μικρή πόλη στην περιοχή Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, αποτελεί βασικό κόμβο για την επιμελητεία του στρατού και βρίσκεται στο επίκεντρο του ρωσικού στρατού.

«Ως αποτέλεσμα των εχθροπραξιών, ο σταθμός χάρη στον οποίο το Ποκρόβσκ λάμβανε νερό, σταμάτησε να λειτουργεί», δήλωσε ο κυβερνήτης του Ντόνετσκ, Vadym Filashkin, σε δήλωση την Πέμπτη. «Η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να επαναφέρει την πρόσβαση στο νερό και προέτρεψε τους ντόπιους να απομακρυνθούν αμέσως», πρόσθεσε.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη και δεν θα βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον».

Τις τελευταίες 24 ώρες ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το χωριό Lisivka με αποτέλεσμα να εισχωρήσουν πιο βαθιά στο Ποκρόβσκ, απέχοντας περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά. Την περασμένη εβδομάδα, η ουκρανική κυβέρνηση διέκοψε την διέλευση των τρένων από το Ποκρόβσκ λόγω κινδύνων για την ασφάλεια, ζητώντας από τους κατοίκους της να μετακινηθούν περίπου 110 χιλιόμετρα στο Pavlogra.

Η γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία εκτείνεται επί του παρόντος σε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα, και ορισμένες μονάδες ουκρανικού στρατού κοντά στο Ποκρόβσκ ισχυρίζονται ότι έχουν δει σημάδια εξάντλησης μεταξύ των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή.

«Έχουμε σχετική σιωπή, σε σύγκριση με όταν είχαμε 40 επιθέσεις την ημέρα. Τώρα είναι μία ή δύο επιθέσεις την ημέρα και υπάρχει λιγότερος εξοπλισμός», είπε στο POLITICO ο Ιβάν Σέκατς, εκπρόσωπος της 110ης ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού.

«Κατά τη γνώμη μας, αυτό οφείλεται στην εξάντληση του εχθρού και στον ανεπαρκή αριθμό εχθρικών δυνάμεων για να εισβάλουν στην περιοχή μας».

