Ρωσία: Πυρκαγιά σε στρατιωτική μονάδα κοντά στη Μόσχα - Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο στρατιωτικής μονάδας στο Ντολγκοπρούντνι, κοντά στη Μόσχα, ανέφερε η κεντρική διεύθυνση του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων της περιοχής της Μόσχας, μετέδωσε το πρακτορείο TASS. Η πηγή του ρωσικού πρακτορείου ισχυρίσθηκε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στον χώρο της στρατιωτικής μονάδας.

Παράλληλα το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων είχε ανακοινώσει ότι η πυρκαγιά σημειώθηκε σε πολυκατοικία. «Κατά την στιγμή της άφιξης της πρώτης ομάδας πυροσβεστών- διασωστών, έβγαινε πυκνός καπνός από την στέγη» ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του. Δεν υπήρξαν πληροφορίες για τραυματίες, η πυρκαγιά κατασβέσθηκε, ανάφερε το υπουργείο. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε μια έκταση 1200 τετραγωνικών μέτρων.

A wooden shack containing conscripts caught fire at night on the territory of a military unit in Dolgoprudny, #Moscow region. pic.twitter.com/8q1aiTGe58

Το κανάλι Baza του Telegram έγραψε ότι πήρε φωτιά ένα ξύλινο κτίριο, το οποίο λειτουργούσε ως στρατώνας. Σύμφωνα με το εν λόγω κανάλι, στο κτίριο υπήρχαν κληρωτοί και προσωπικό, και όλοι τους απομακρύνθηκαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα Kommersant βάσει της δορυφορικής φωτογραφίας, στους χώρους απέναντι στο σπίτι με τον αριθμό 33 στην οδό Βαστότσναγια στο Ντολγκοπρούντνι, όπου βρίσκεται η υπ' αριθμόν 52116 στρατιωτική μονάδα, υπάρχει στρατιωτικός εξοπλισμός.

🧵#RUSSIA on 🔥: Overnight, #RussianResistance successfully set fire to the conscript barracks about 20 miles north of the Kremlin in #Moscow. All conscripts evacuated without casualties. pic.twitter.com/ISDfU0UHb9