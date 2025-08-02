Λογαριασμός
"Britain First": Επεισόδια και συλλήψεις σε ακροδεξιές, αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις στη Βρετανία

Σε Μάντσεστερ και Λονδίνο διαδηλωτές υπέρ των μαζικών απελάσεων συγκρούστηκαν με μέλη αντιρατσιστικών οργανώσεων, προκαλώντας την επέμβαση της αστυνομίας 

Britain First

Συγκρούσεις ξέσπασαν κατά τη διάρκεια αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις.

Διαδηλωτές που ζητούσαν μαζικές απελάσεις μεταναστών, αλλά και μέλη αντιρατσιστικών οργανώσεων, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Μάντσεστερ στο πλαίσιο πορείας που οργανώθηκε από την ακροδεξιά παράταξη "Britain First (Πρώτα η Βρετανία).

Οι δύο ομάδες συγκρούσθηκαν στην αρχή της πορείας, πριν τις χωρίσει η αστυνομία.

«Στείλτε τους εκεί απ' όπου ήρθαν, μην τους αφήνετε να μπαίνουν -εμποδίστε τους, έχουμε ξενοδοχεία γεμάτα μετανάστες και έχουμε τους δικούς μας άστεγους στο δρόμο να ζητιανεύουν για φαγητό, χωρίς στέγη», έλεγε ένας διαδηλωτής στο Μάντσεστερ.

Στο Λονδίνο, διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά σε ξενοδοχείο που στεγάζει αιτούντες άσυλο στο κέντρο της πόλης. Συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα στις δύο ομάδες πριν από την επέμβαση της αστυνομίας.

Οι κινητοποιήσεις κατά των μεταναστών και οι αντιδιαδηλώσεις επαναλαμβάνονται συστηματικά τις τελευταίες εβδομάδες σε πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

