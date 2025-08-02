Συγκρούσεις ξέσπασαν κατά τη διάρκεια αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις.

Διαδηλωτές που ζητούσαν μαζικές απελάσεις μεταναστών, αλλά και μέλη αντιρατσιστικών οργανώσεων, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Μάντσεστερ στο πλαίσιο πορείας που οργανώθηκε από την ακροδεξιά παράταξη "Britain First (Πρώτα η Βρετανία).

Οι δύο ομάδες συγκρούσθηκαν στην αρχή της πορείας, πριν τις χωρίσει η αστυνομία.

Manchester: Scuffles as counter-protesters try to block Britain First from marching. Footage this afternoon (Aug 2) shows a group of masked-up counter-protesters attempting to stop the controversial political group from meeting. There were several scuffles with police. pic.twitter.com/LnzLVkMdJt — Urban Pictures (@Urban_Pictures) August 2, 2025

«Στείλτε τους εκεί απ' όπου ήρθαν, μην τους αφήνετε να μπαίνουν -εμποδίστε τους, έχουμε ξενοδοχεία γεμάτα μετανάστες και έχουμε τους δικούς μας άστεγους στο δρόμο να ζητιανεύουν για φαγητό, χωρίς στέγη», έλεγε ένας διαδηλωτής στο Μάντσεστερ.

Στο Λονδίνο, διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά σε ξενοδοχείο που στεγάζει αιτούντες άσυλο στο κέντρο της πόλης. Συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα στις δύο ομάδες πριν από την επέμβαση της αστυνομίας.

Οι κινητοποιήσεις κατά των μεταναστών και οι αντιδιαδηλώσεις επαναλαμβάνονται συστηματικά τις τελευταίες εβδομάδες σε πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.