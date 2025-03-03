Νετανιάχου σε Τραμπ: Ευχαριστούμε για τα όπλα, θα τελειώσουμε τη δουλειά κατά του ιρανικού άξονα

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε χθες Κυριακή τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την έγκριση της αποστολής όπλων στο Ισραήλ προκειμένου, όπως τόνισε, «να τελειώσει τη δουλειά κατά του ιρανικού άξονα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο» και «το έδειξε στέλνοντάς μας τα πολεμοφόδια που μπλόκαρε» η κυβέρνηση του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, είπε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στην αγγλική γλώσσα.

«Δίνει στο Ισραήλ τα μέσα που χρειάζεται για να τελειώσει τη δουλειά κατά του ιρανικού άξονα της τρομοκρατίας», συμπλήρωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

I want to thank @POTUS @realDonaldTrump for his unwavering support for Israel.



During my recent visit to Washington, I said that Donald Trump is the greatest friend that Israel has ever had in the White House.



And President Trump shows that friendship each and every day.



He… pic.twitter.com/ZI4RhSM0Gq — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 2, 2025

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το Σάββατο πως υπέγραψε την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι το μερικό εμπάργκο όπλων που είχε επιβάλει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει πλέον αρθεί.

Ο Νετανιάχου κατηγορεί το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνική βόμβα για να καταστρέψει το Ισραήλ, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα προκειμένου να το αποτρέψει.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη – παρότι Ιρανοί ηγέτες έχουν ζητήσει κατά καιρούς την καταστροφή του Ισραήλ – απορρίπτει διαρκώς αυτόν τον ισχυρισμό, διαβεβαιώνοντας ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα είναι αποκλειστικά για μη στρατιωτικούς σκοπούς – παρά την αύξηση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, που η Δύση θεωρεί ανησυχητική.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ, το εβραϊκό κράτος βρέθηκε να πολεμά σε πολλά μέτωπα που συνδέονται με το Ιράν.

Εκτός από την παλαιστινιακή Χαμάς, η οποία υποστηρίζεται και εξοπλίζεται από το Ιράν, το Ισραήλ βρέθηκε σε μετωπική σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, κίνημα που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1982. Αντιμετώπισε εξάλλου επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους από ένοπλες οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη σε Υεμένη και Ιράκ, οι οποίες εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας – παλαιστινιακού θύλακα που ισοπεδώθηκε εξαιτίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξήγαγε το Ισραήλ εν είδει αντιποίνων για το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

