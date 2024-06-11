Ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν κορυφαίο στέλεχος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας του Ιράκ.

Ο Αμπού Ζέιναμπ, υπήκοος Ιράκ, σκοτώθηκε «τις προηγούμενες ημέρες» σε επιχείρηση που έγινε στη Ράκα της Συρίας σε συνεργασία με τον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό, του οποίου ηγούνται οι ΗΠΑ, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζεται πως ο Ζέιναμπ ήταν υπεύθυνος για επιθέσεις εναντίον ιρακινών στρατιωτικών δυνάμεων.

Ο διεθνής αντιτζιχαντιστικός συνασπισμός συνεργάζεται με τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (σ.σ. στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι) για την εξάρθρωση πυρήνων του Ισλαμικού Κράτους.

Στο Ιράκ, η τζιχαντιστική οργάνωση ηττήθηκε το 2017, αλλά μαχητές της συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον ιρακινών στρατιωτών και αστυνομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

