Συρία: Ιρακινές δυνάμεις σκότωσαν κορυφαίο στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους

Στο Ιράκ, η τζιχαντιστική οργάνωση ηττήθηκε το 2017, αλλά μαχητές της συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον ιρακινών στρατιωτών και αστυνομικών

Ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν κορυφαίο στέλεχος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας του Ιράκ.

Ο Αμπού Ζέιναμπ, υπήκοος Ιράκ, σκοτώθηκε «τις προηγούμενες ημέρες» σε επιχείρηση που έγινε στη Ράκα της Συρίας σε συνεργασία με τον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό, του οποίου ηγούνται οι ΗΠΑ, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζεται πως ο Ζέιναμπ ήταν υπεύθυνος για επιθέσεις εναντίον ιρακινών στρατιωτικών δυνάμεων.

Ο διεθνής αντιτζιχαντιστικός συνασπισμός συνεργάζεται με τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (σ.σ. στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι) για την εξάρθρωση πυρήνων του Ισλαμικού Κράτους.

Στο Ιράκ, η τζιχαντιστική οργάνωση ηττήθηκε το 2017, αλλά μαχητές της συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον ιρακινών στρατιωτών και αστυνομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Συρία Ιράκ ISIS Ισλαμικό Κράτος
