Τρία πλοία του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο θα φτάσουν στο λιμάνι της Αβάνας για επίσημη επίσκεψη την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις της Κούβας, επιβεβαιώνοντας τις στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας – Κούβας που αποκάλυψαν για πρώτη φορά Αμερικανοί αξιωματούχοι την Τετάρτη.

Οι Κουβανικές Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι η ρωσική πυραυλική φρεγάτα Admiral Gorshkov, το πυρηνικό υποβρύχιο Καζάν, το πετρελαιοφόρο Pashin και το ρυμουλκό διάσωσης Nikolai Chiker θα φτάσουν στις 12 Ιουνίου και θα παραμείνουν για μια εβδομάδα.

Ο κουβανικός στρατός ανέφερε ότι η επίσκεψη των πλοίων του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί μέρος των «φιλικών» σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια στην περιοχή, επειδή «κανένα από τα πλοία δεν φέρει πυρηνικά όπλα».

Αμερικανός αξιωματούχος είχε αναφέρει ότι οι ασκήσεις αναμένεται να περιλαμβάνουν «αυξημένη ναυτική και αεροπορική δραστηριότητα κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες», με τη συμμετοχή τόσο ρωσικών αεροσκαφών όσο και πολεμικών πλοίων του πολεμικού ναυτικού, στην πρώτη συντονισμένη εναέρια και θαλάσσια άσκηση από τη Ρωσία στο Δυτικό ημισφαίριο σε πέντε χρόνια.

«Αν και είμαστε απογοητευμένοι που η Κούβα πιθανότατα συμφώνησε να φιλοξενήσει ρωσικά πλοία, η κίνηση δεν μας εκπλήσσει», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Ενώ ένα από τα πλοία είναι πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, ο αξιωματούχος είπε ότι η υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ «εκτιμά ότι δεν φέρει πυρηνικά όπλα και δεν αποτελεί άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Αξιωματούχοι της διοίκησης υποψιάζονται ότι η Κούβα ενέκρινε την επίσκεψη του ρωσικού ναυτικού, με αφορμή ένα περιστατικό πέρυσι κατά το οποίο ένα αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο ελλιμενίστηκε στη ναυτική βάση του Γκουαντάναμο, γεγονός που εξόργισε τους Κουβανούς, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Δεν μας εκπλήσσει αυτό, δεδομένης της μακράς ιστορίας της Ρωσίας να έχει παρουσία σε λιμάνια της Κούβας», είπε ο αξιωματούχος. «Πρόκειται για τακτικές ναυτικές επισκέψεις που αποτελούν μέρος των ρωσικών στρατιωτικών ασκήσεων, οι οποίες έχουν αυξηθεί λόγω της υποστήριξης των ΗΠΑ στην Ουκρανία και των στρατιωτικών ασκήσεων για την υποστήριξη των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ».

Η κουβανική κυβέρνηση δεν ανέφερε στρατιωτικές ασκήσεις στη δήλωσή της, αλλά έκανε λόγο για «πολιτιστικές» δραστηριότητες.

«Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι Ρώσοι ναυτικοί θα πραγματοποιήσουν ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει επισκέψεις στον Αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού της Επανάστασης και στον Κυβερνήτη της Αβάνας. Θα επισκεφθούν επίσης μέρη ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος».



