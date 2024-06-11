Η ισπανική κυβέρνηση κατήγγειλε σήμερα την «παραπλανητική» μήνυση που κατέθεσε μια συλλογικότητα προσκείμενη στην ακροδεξιά, η οποία στάθηκε αφορμή να ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του αδελφού του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Η οργάνωση Manos limpias («Καθαρά χέρια») ήταν εκείνη που προκάλεσε και τη δικαστική έρευνα σε βάρος της συζύγου του Σάντσεθ.

«Είναι και πάλι η Manos limpias. Για άλλη μια φορά, αντιμετωπίζουμε μια παραπλανητική μήνυση βασισμένη, και πάλι, σε αποσπάσματα διαδικτυακών ταμπλόιντ» είπε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η Πιλάρ Αλεγρία, επιβεβαιώνοντας έτσι στους δημοσιογράφους ότι ο αδελφός του πρωθυπουργού είναι υπό διερεύνηση.

Το δικαστήριο της πόλης Μπανταχόθ, με το οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαίωσε ότι διενεργείται έρευνα σε βάρος του Σοσιαλιστή προέδρου του Επαρχιακού Συμβουλίου της ομώνυμης περιφέρειας και σε βάρος δύο εργαζομένων στην υπηρεσία αυτή, χωρίς όμως να κατονομάσει τον αδελφό του Σάντσεθ, τον Νταβίντ. Οι τρεις ύποπτοι φέρονται να καταχράστηκαν πόρους, άσκησαν αθέμιτη επιρροή και διέπραξαν άλλα διοικητικά και φορολογικά αδικήματα.

Η Manos limpias κατηγορεί τον Νταβίντ Σάντσεθ, που είναι ο υπεύθυνος των παραστατικών τεχνών στο Συμβούλιο, ότι λαμβάνει μισθό χωρίς να εμφανίζεται, ως όφειλε, στον χώρο εργασίας του.

Η οργάνωση αυτή είχε μηνύσει και την Μπεγκόνια Γκόμεθ, τη σύζυγο του Πέδρο Σάντσεθ και δικαστήριο της Μαδρίτης διενεργεί έρευνα σε βάρος της για διαφθορά και άσκηση αθέμιτης επιρροής. Την περασμένη εβδομάδα, ο ανακριτής που ανέλαβε την υπόθεση ανακοίνωσε ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ κλήθηκε να καταθέσει στις 5 Ιουλίου.

Η Manos limpias παραδέχτηκε ότι η μήνυση βασίστηκε αποκλειστικά σε άρθρα του Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

