Μια σειρά από νομοσχέδια που θα απαγορεύουν την «προπαγάνδα» η οποία αποθαρρύνει τους Ρώσους από το να αποκτήσουν παιδιά εγκρίθηκαν σήμερα κατά πλειοψηφία στην πρώτη από τις τρεις αναγνώσεις στην κάτω βουλή.

Η νομοθεσία θα απαγορεύει την εμφάνιση υλικού στο ίντερνετ, στα μέσα ενημέρωσης και στις διαφημίσεις που θα θεωρείται ότι παρουσιάζει ως ελκυστικό τον τρόπο ζωής χωρίς παιδιά και οι δημιουργοί αυτού του υλικού θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο.

Τα νομοσχέδια προωθούνται από τον Βιατσεσλάβ Βολόντιν, έναν ισχυρό σύμμαχο του Πούτιν και πρόεδρο της κάτω βουλής.

Ο Βολόντιν κατηγορεί το «κίνημα αυτών που δε θέλουν παιδιά», όπως το χαρακτηρίζει, ότι υποτιμάει τον θεσμό της οικογένειας με μια ιδεολογία η οποία ενθαρρύνει μια «συνειδητή άρνηση απόκτησης παιδιών».

Εχει πει ωστόσο ότι ο νόμος δεν ποινικοποιεί τις γυναίκες που αρνούνται τη μητρότητα.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν - ο οποίος παρουσιάζει τη Ρωσία ως προπύργιο «παραδοσιακών αξιών» που βρίσκεται σε υπαρξιακό αγώνα με την παρηκμασμένη Δύση - ενθαρρύνει τις γυναίκες να αποκτούν τουλάχιστον τρία παιδιά, ώστε να εξασφαλίζεται το δημογραφικό μέλλον της χώρας.

Το ζήτημα έχει προσλάβει επείγοντα χαρακτήρα για τις αρχές έπειτα από τη δημοσίευση τον περασμένο μήνα επίσημων στοιχείων που δείχνουν ότι το ποσοστό των γεννήσεων στη Ρωσία έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου τετάρτου του αιώνα.

Στο μεταξύ, τα ποσοστά θνητότητας έχουν αυξηθεί χωρίς να υπάρχει τέλος στον ορίζοντα για τον πόλεμο που διεξάγει η Μόσχα στην Ουκρανία όπου οι Ρώσοι στρατιώτες, όπως και οι Ουκρανοί στρατιώτες, σκοτώνονται και τραυματίζονται με τον ακριβή αριθμό των απωλειών να μη δίνεται στη δημοσιότητα.

Η αντιπρόεδρος της Δούμας Άνα Κουζνέτσοβα δήλωσε νωρίτερα μέσα στο μήνα ότι ο νόμος εντάσσεται στην "εθνική στρατηγική ασφαλείας" της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.