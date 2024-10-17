Λογαριασμός
Αγνοείται τουρίστας που τον «κατάπιε» τεράστιο κύμα στην Ινδονησία – Βίντεο από την στιγμή που παρασύρεται στον ωκεανό

Φίλοι του που κατέγραφαν το εντυπωσιακό θέαμα, έπιασαν στην κάμερα την τρομακτική στιγμή που το κύμα καταπίνει τον άτυχο 20χρονο

Ινδονησία: Αγνοείται τουρίστας που τον «κατάπιε» τεράστιο κύμα - Βίντεο

Έναν 20χρονος τουρίστας που παρασύρθηκε στον ωκεανό από τεράστιο κύμα που έσκασε πάνω του, στην ακτή, αναζητούν οι αρχές της Ινδονησίας.

Ο Roni Josua Simanjuntak βρέθηκε σε μία βραχώδη ακτή της παραλία Kedung Tumpang στην Ιάβα την Κυριακή, και  αποφάσισε να τραβήξει μια φωτογραφία με φόντο τα τεράστια κύματα, πίσω του. 

Εκείνη την ώρα ένα κύμα έσκασε πάνω στον βράχο που στεκόταν, τον έριξε κάτω και στη συνέχεια τον «ρούφηξε» πίσω, στον ωκεανό. 

Άλλοι φίλοι του που κατέγραφαν το εντυπωσιακό θέαμα, έπιασαν στην κάμερα την τρομακτική στιγμή που το κύμα καταπίνει τον άτυχο 20χρονο.Μάλιστα, στο βίντεο ακούγονται να γελούν όταν ο Ρόνι πέφτει, αλλά τα γέλια σταμαρτούν απότομα όταν συνειδητοποίησαν ότι ο 20χρονος δεν φαινόταν πουθενά. 

Σύμφωνα με την New York Post, o 20χρονος εξακολουθεί να θεωρείται αγνοούμενος και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του.

Ωστόσο, οι αρχές δήλωσαν ότι θα ματαιώσουν την επιχείρηση, αν δεν βρεθεί ο 20χρονος μέχρι την Κυριακή.

