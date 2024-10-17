Ινδονησία: Αγνοείται τουρίστας που τον «κατάπιε» τεράστιο κύμα - Βίντεο

Έναν 20χρονος τουρίστας που παρασύρθηκε στον ωκεανό από τεράστιο κύμα που έσκασε πάνω του, στην ακτή, αναζητούν οι αρχές της Ινδονησίας.

Ο Roni Josua Simanjuntak βρέθηκε σε μία βραχώδη ακτή της παραλία Kedung Tumpang στην Ιάβα την Κυριακή, και αποφάσισε να τραβήξει μια φωτογραφία με φόντο τα τεράστια κύματα, πίσω του.

Εκείνη την ώρα ένα κύμα έσκασε πάνω στον βράχο που στεκόταν, τον έριξε κάτω και στη συνέχεια τον «ρούφηξε» πίσω, στον ωκεανό.

Shocking video shows tourist, 20, swept away by massive wave while posing for photo in Indonesia https://t.co/tGa2Sfirol pic.twitter.com/bISG2wS6jY — New York Post (@nypost) October 17, 2024

Άλλοι φίλοι του που κατέγραφαν το εντυπωσιακό θέαμα, έπιασαν στην κάμερα την τρομακτική στιγμή που το κύμα καταπίνει τον άτυχο 20χρονο.Μάλιστα, στο βίντεο ακούγονται να γελούν όταν ο Ρόνι πέφτει, αλλά τα γέλια σταμαρτούν απότομα όταν συνειδητοποίησαν ότι ο 20χρονος δεν φαινόταν πουθενά.

A tourist was swept away by waves while taking photos at Kedung Tumpang Beach in Tulungagung of East Java, Indonesia 🇮🇩 (13.10.2024)



Video: Heraloebss

TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji4D9S pic.twitter.com/3uq54dFtlT — Disaster News (@Top_Disaster) October 15, 2024

Σύμφωνα με την New York Post, o 20χρονος εξακολουθεί να θεωρείται αγνοούμενος και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του.

Ωστόσο, οι αρχές δήλωσαν ότι θα ματαιώσουν την επιχείρηση, αν δεν βρεθεί ο 20χρονος μέχρι την Κυριακή.

Πηγή: skai.gr

