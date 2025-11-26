«Είναι πρόωρο να μιλήσουμε για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στο εγγύς μέλλον σε ό,τι αφορά την Ουκρανία» ξεκαθάρισε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ.

Αφήνοντας αιχμές για τη διαρροή της συζήτησης Γουίτκοφ - Ουσάκοφ από το Bloomberg, ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε βέβαιος ότι σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, «θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα προσπαθούν να διαταράξουν την ειρηνευτική διαδικασία».

Έντονα αντέδρασε το πρωί ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ στη διαρροή της συζήτησής του με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, σχετικά με το πώς η Μόσχα θα πρέπει να επικοινωνήσει το σχέδιό της για την ειρήνη ώστε να γίνει πιο εύκολα αποδεκτό από τον Αμερικανό πρόεδρο.



«Η διαρροή της τηλεφωνικής μου συνομιλίας με τον Γουίτκοφ σε αμερικανικά ΜΜΕ αποτελεί προσπάθεια παρεμπόδισης της αναζήτησης για ειρήνη στην Ουκρανία» υποστήριξε την Τετάρτη ο Ουσάκοφ.

