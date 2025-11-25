Ηχητικό ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το Bloomberg δείχνει τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, να συμβουλεύει τον στενό συνεργάτη του Βλάντιμιρ Πούτιν για το πώς η Μόσχα θα πρέπει να επικοινωνήσει το σχέδιό της για την ειρήνη ώστε να γίνει πιο εύκολα αποδεκτό από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στην κλήση της 14ης Οκτωβρίου, που διήρκεσε λίγο πάνω από πέντε λεπτά, ο Γουίτκοφ παρείχε στον Γιούρι Ουσάκοφ, τον πιο στενό σύμβουλο του Πούτιν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς ο Ρώσος πρόεδρος θα μπορούσε να ανοίξει το θέμα στον Τραμπ. Μεταξύ αυτών ήταν η πρόταση να οργανωθεί τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ–Πούτιν πριν από την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο αργότερα την ίδια εβδομάδα και η ιδέα να χρησιμοποιηθεί η συμφωνία της Γάζας ως «μοντέλο» προσέγγισης.

Η διαρροή της μυστικής τηλεφωνικής συνομιλίας αποκαλύπτει ότι ΗΠΑ και Ρωσία συζητούσαν ήδη, παρασκηνιακά, τη χάραξη ενός αμερικανορωσικού «ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία.

(το τηλέφωνο χτυπά)

Στιβ Γουίτκοφ: Γεια σου Γιούρι.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι Στιβ, γεια, τι κάνεις;

ΣΓ: Καλά Γιούρι. Εσύ πώς είσαι;

ΓΟ: Είμαι καλά. Συγχαρητήρια φίλε μου.

ΣΓ: Ευχαριστώ.

ΓΟ: Έκανες εξαιρετική δουλειά. Απλώς εξαιρετική δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

ΣΓ: Σε ευχαριστώ Γιούρι και ευχαριστώ για τη στήριξή σου. Ξέρω ότι η χώρα σου το υποστήριξε και σε ευχαριστώ.

ΓΟ: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γι’ αυτό αναστείλαμε την οργάνωση της πρώτης Ρωσο–Αραβικής Συνόδου.

ΣΓ: Ναι.

ΓΟ: Ναι, γιατί πιστεύουμε ότι εσύ κάνεις την πραγματική δουλειά εκεί στην περιοχή.

ΣΓ: Λοιπόν άκου. Θα σου πω κάτι. Πιστεύω πως αν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα Ρωσίας–Ουκρανίας, όλοι θα πηδάνε από τη χαρά τους.

ΓΟ: Ναι, ναι, ναι. Ναι, χρειάζεται να λύσεις μόνο ένα πρόβλημα. (γελάει)

ΣΓ: Τι;

ΓΟ: Τον ρωσο–ουκρανικό πόλεμο.

ΣΓ: Το ξέρω! Πώς θα το λύσουμε αυτό;

ΓΟ: Φίλε μου, θέλω απλώς τη συμβουλή σου. Νομίζεις ότι θα ήταν χρήσιμο αν οι ηγέτες μας μιλούσαν στο τηλέφωνο;

ΣΓ: Ναι, το πιστεύω.

ΓΟ: Το πιστεύεις. Και πότε νομίζεις ότι θα μπορούσε να γίνει;

ΣΓ: Νομίζω πως μόλις το προτείνετε, ο δικός μου είναι έτοιμος να το κάνει.

ΓΟ: Εντάξει, εντάξει.

ΣΓ: Γιούρι, Γιούρι, θα σου πω τι θα έκανα. Η σύστασή μου.

ΓΟ: Ναι, παρακαλώ.

ΣΓ: Θα έκανα την κλήση και θα επαναλάμβανα ότι συγχαίρετε τον πρόεδρο γι’ αυτό το επίτευγμα, ότι το υποστηρίξατε - το υποστηρίξατε - ότι σέβεστε το γεγονός ότι είναι άνθρωπος της ειρήνης και ότι πραγματικά χαρήκατε που το είδατε να συμβαίνει. Αυτό θα έλεγα. Νομίζω πως έτσι θα γίνει μια πολύ καλή συνομιλία.

Γιατί — άκου τι είπα στον Πρόεδρο. Του είπα ότι εσείς, η Ρωσική Ομοσπονδία, πάντα θέλατε μια ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό πιστεύω. Το είπα στον πρόεδρο ότι το πιστεύω αυτό. Και πιστεύω πως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δύο χώρες που δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συμβιβασμό, και όταν το καταφέρουν, θα έχουμε ειρήνη. Σκέφτομαι μάλιστα μήπως παρουσιάσουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, όπως κάναμε στη Γάζα. Φτιάξαμε μια πρόταση Τραμπ 20 σημείων για την ειρήνη, και σκέφτομαι ότι ίσως κάνουμε το ίδιο και με εσάς. Το θέμα μου είναι το εξής…

ΓΟ: Εντάξει, εντάξει φίλε μου. Νομίζω πως αυτό ακριβώς μπορούν να συζητήσουν οι ηγέτες μας. Στιβ, συμφωνώ μαζί σου ότι θα τον συγχαρεί, θα πει ότι ο κ. Τραμπ είναι πραγματικός άνθρωπος της ειρήνης και τα σχετικά. Αυτό θα το πει.

ΣΓ: Αλλά άκου τι νομίζω ότι θα ήταν φοβερό.

ΓΟ: Εντάξει, εντάξει.

ΣΓ: Τι θα γινόταν αν, αν… άκουσέ με…

ΓΟ: Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω. Εντάξει;

ΣΓ: Ναι, γιατί άκου τι λέω. Θέλω απλώς να πεις - ίσως να το πεις αυτό στον Πρόεδρο Πούτιν, επειδή ξέρεις ότι τρέφω τον βαθύτερο σεβασμό για τον πρόεδρο Πούτιν.

ΓΟ: Ναι, ναι.

ΣΓ: Ίσως να πει στον πρόεδρο Τραμπ: Ξέρεις, ο Στιβ και ο Γιούρι συζήτησαν ένα πολύ παρόμοιο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων και αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει λίγο την κατάσταση, είμαστε ανοικτοί σε τέτοιου είδους πράγματα, να εξερευνήσουμε τι θα χρειαστεί για να επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης. Τώρα, μεταξύ μας, ξέρω τι θα χρειαστεί για να υπάρξει ειρήνη: Το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου. Αλλά λέω να μη μιλάμε έτσι, να μιλάμε πιο αισιόδοξα, γιατί νομίζω ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία εδώ. Και πιστεύω, Γιούρι, ότι ο πρόεδρος θα μου δώσει πολύ χώρο και διακριτική ευχέρεια για να κλείσω τη συμφωνία.

ΓΟ: Καταλαβαίνω…

ΣΓ: …οπότε αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την ευκαιρία, ώστε μετά τη συνομιλία να πούμε ότι μίλησα με τον Γιούρι και είχαμε μια συζήτηση που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις.

ΓΟ: Εντάξει, ακούγεται καλό. Καλό.

ΣΓ: Και κάτι ακόμη: Ο Ζελένσκι έρχεται στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

ΓΟ: Το ξέρω. (γελάει)

ΣΓ: Θα πάω σε αυτή τη συνάντηση γιατί με θέλουν εκεί, αλλά νομίζω ότι, αν είναι δυνατόν, να γίνει η κλήση με τον δικό σας ηγέτη πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής.

ΓΟ: Πριν, πριν -ναι;

ΣΓ: Σωστά.

ΓΟ: Εντάξει, κατάλαβα τη συμβουλή σου. Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω, εντάξει;

ΣΓ: Εντάξει Γιούρι, θα τα πούμε σύντομα.

ΓΟ: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

ΣΓ: Αντίο.

ΓΟ: Αντίο.

(Η κλήση τερματίζεται)

Και ο διάλογος συμβούλων του Πούτιν για το ειρηνευτικό πλάνο του Τραμπ

Το Bloomberg αποκάλυψε έναν ακόμη μικρότερο διάλογο. Ο Γιούρι Ουσακόφ και ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, στενοί συνεργάτες του Πούτιν, είχαν τηλεφωνική συνομιλία στην οποία κάνουν μία πρώτη κουβέντα σχετικά με πιθανό έγγραφο της ρωσικής πλευράς που θα πρεσβεύει τη θέση της χώρας σχετικά με το πλάνο του Τραμπ. Ο Ουσάκοφ στην πραγματικότητα εδώ μπαίνει στη διαδικασία να απαντήσει σε ένα πλάνο, το οποίο έχει σχεδόν συντάξει ο ίδιος. Οι δύο άνδρες συνομιλούν με κωδικές ονομασίες

Ουσακόφ: Χαίρετε.

Ντμιτρίεφ: Γιούρι Βίκτοροβιτς.

Ουσακόφ: Ναι, Κιρίλ Αλεξάντροβιτς, λοιπόν, τα έστειλα όλα εκεί. Θα τα πούμε αύριο.

Ντμιτρίεφ: Ε, πολύ καλά, πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Πέταξα στη Σαουδική Αραβία. Αλλά μου φαίνεται πως αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πραγματικά ένας καλός δρόμος προς τα μπροστά.

Ουσακόφ: Λοιπόν, χρειαζόμαστε το μέγιστο, δεν νομίζεις; Εσύ τι λες; Αλλιώς, τι νόημα έχει να περάσουμε οτιδήποτε;

Ντμιτρίεφ: Όχι, κοίτα. Νομίζω ότι απλώς θα φτιάξουμε αυτό το έγγραφο από τη δική μας θέση, και εγώ θα το περάσω ανεπίσημα, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα είναι ανεπίσημα. Και ας κάνουν κάτι σαν δικό τους. Αλλά, δεν νομίζω ότι θα πάρουν ακριβώς τη δική μας εκδοχή, αλλά τουλάχιστον θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτήν.

Ουσακόφ: Ε, αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Μπορεί να μην το πάρουν και να πουν ότι συμφωνήθηκε μαζί μας. Αυτό φοβάμαι.

Ντμιτρίεφ: Όχι, όχι, όχι. Θα το πω ακριβώς όπως το λες, λέξη προς λέξη.

Ουσακόφ: Μπορεί αργότερα να το διαστρεβλώσουν, αυτό είναι όλο. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Υπάρχει. Ε, καλά, εντάξει. Θα δούμε.

Ντμιτρίεφ: Ναι, μου φαίνεται ότι μπορείς αργότερα να μιλήσεις με τον Στιβ γι’ αυτό το έγγραφο. Θα τα κάνουμε όλα προσεκτικά. Σας ευχαριστώ πολύ, Γιούρι Βίκτοροβιτς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Αντίο.

