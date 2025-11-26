Μια Νεοζηλανδή νοτιοκορεατικής καταγωγής καταδικάστηκε σήμερα σε ισόβια κάθειρξη για τον φόνο των δύο μικρών παιδιών της, τα πτώματα των οποίων ανακαλύφθηκαν μέσα σε βαλίτσες σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη πριν από περισσότερο από τρία χρόνια, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης της Νέας Ζηλανδίας.

Η Χακιούνγκ Λι κρίθηκε ένοχη τον Σεπτέμβριο αφού παραδέχτηκε ότι σκότωσε τα παιδιά της, ηλικίας οκτώ και έξι ετών το 2018, την χρονιά μετά τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο.

Το δικαστήριο, κατά τη διάρκεια της δίκης, άκουσε ότι η Λι έδωσε στα παιδιά υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων φαρμάκων, προτού τυλίξει τα πτώματά τους σε πλαστικές σακούλες και τα βάλει στις βαλίτσες.

Τα λείψανα των παιδιών ανακαλύφθηκαν τυχαία το 2022 από μια οικογένεια που έψαχνε τα περιεχόμενα μιας ντουλάπας σε αποθήκη, την οποία είχε αγοράσει σε διαδικτυακή δημοπρασία.

Η Λι δήλωσε αθώα λόγω παραφροσύνης και εκπροσώπησε τον εαυτό της κατά τη διάρκεια της δίκης, υποστηριζόμενη από δύο δικηγόρους

Σήμερα οι δικηγόροι της Λι υποστήριξαν ότι τα ισόβια είναι μια άδικη ποινή εξαιτίας των προβλημάτων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει η γυναίκα, αλλά οι εισαγγελείς έκριναν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η Λι είχε αυτοκτονικές τάσεις την περίοδο των εγκλημάτων που διέπραξε, έγραψε η εφημερίδα New Zealand Herald.

Ο δικαστής Τζόφρι Βένινγκ απέρριψε το αίτημα για πιο ήπια ποινή παρότι ενέκρινε την υποχρεωτική θεραπεία της σε μια ασφαλή ψυχιατρική μονάδα, με την προϋπόθεση όμως ότι η Λι θα επιστρέψει στη φυλακή όταν κριθεί ψυχικά ικανή, αναφέρει το δημοσίευμα.

"Γνωρίζατε ότι οι ενέργειές σας ήταν ηθικά εσφαλμένες ... ενδεχομένως να μην μπορούσατε να έχετε μαζί τα παιδιά σας ως μια μόνιμη υπενθύμιση της προηγούμενης ευτυχισμένης ζωής σας", είπε ο Βένινγκ.

Η Λι είναι υποχρεωμένη να εκτίσει ελάχιστη ποινή 17 ετών χωρίς αναστολή.

Η ισόβια κάθειρξη είναι η αυστηρότερη ποινή που ισχύει στη Νέα Ζηλανδία, η οποία κατάργησε την θανατική ποινή το 1989.

