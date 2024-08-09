Η Ελλάδα στηρίζει την Κοινή Δήλωση ΗΠΑ- Αιγύπτου- Κατάρ για εκεχειρία στη Γάζα

«Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση που έκαναν, στις 8 Αυγούστου, οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ για την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων», τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

«Προτρέπουμε να συναφθεί σύντομα μια συμφωνία, με βάση τις αρχές που περιγράφηκαν από τον Πρόεδρο Μπάιντεν, στις 31 Μαΐου 2024, και εγκρίθηκαν από το Ψήφισμα 2735 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό θα θέσει τις βάσεις για την επίτευξη της αποκλιμάκωσης και της προώθησης της ειρήνης στην περιοχή», τονίζει το ΥΠΕΞ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

