Η Ρωσία, ο μεγαλύτερος προμηθευτής εμπλουτισμένου ουρανίου στον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς στις εξαγωγές εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια συμβολική κίνηση τιμωρίας μετά την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού ουρανίου από τις ΗΠΑ.

Η Ρωσία κατέχει περίπου το 44% της παγκόσμιας ικανότητας εμπλουτισμού ουρανίου και περίπου το 35% των αμερικανικών εισαγωγών πυρηνικού καυσίμου προέρχεται από τη Ρωσία, σύμφωνα με το αμερικανικό Γραφείο Πυρηνικής Ενέργειας.

Τον Μάιο, όμως, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε νόμο για την απαγόρευση του ρωσικού εμπλουτισμένου ουρανίου, αν και οι ΗΠΑ έχουν επίσης τη δυνατότητα να εκδίδουν εξαιρέσεις εάν υπάρχουν ανησυχίες για τον εφοδιασμό.

Η κυβέρνηση της Ρωσίας αναφέρει ότι έχει υπογραφεί απόφαση για την επιβολή προσωρινών περιορισμών στις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και αναφέρει ότι υπάρχουν εξαιρέσεις.

«Η απόφαση ελήφθη κατόπιν οδηγιών του προέδρου ως απάντηση στον περιορισμό και την απαγόρευση που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει η ρωσική κυβέρνηση στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: skai.gr

