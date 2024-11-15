Έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε το απόγευμα στη Σμύρνη είχε ως αποτέλεσμα δρόμοι να πλημμυρίσουν και οδηγοί να εγκλωβιστούν στα οχήματά τους στο Κεμεραλτί στη συνοικία Κονάκ.

Καταστηματάρχες προσπάθησαν με σκούπες να διώξουν το νερό που είχε συσσωρευτεί. Τα νερά που πλημμύρισαν τους δρόμους παρέλυσαν την κυκλοφορία, ένα όχημα και μια μοτοσυκλέτα που μπήκαν στα συσσωρευμένα νερά παρέμειναν εγκλωβισμένα στον δρόμο και πολίτες έσπευσαν να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους οδηγούς.

Δείτε βίντεο:

İzmir’de öğleden sonra başlayan ve aralıklarla süren kuvvetli yağış sebebiyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan bazı cadde ve sokakları su bastı. pic.twitter.com/BMvlLW4xVK — Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) November 15, 2024

İzmir’de sağanak yağışın ardından Kemeraltı Çarşısı sular altında kaldı.



Video: İzmir'in Nabzı pic.twitter.com/FGHcPhQ7St — Egedesonsöz (@egede_sonsoz) November 15, 2024

Πηγή: skai.gr

