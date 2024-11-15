Λογαριασμός
Τουρκία: Πλημμύρισε η Σμύρνη - Οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους - Δείτε βίντεο

Τα νερά που πλημμύρισαν τους δρόμους παρέλυσαν την κυκλοφορία - Εγκλωβίστηκαν οδηγοί στα οχήματά τους και συμπολίτες έσπευσαν να τους βοηθήσουν

UPDATE: 18:51
Πλημμύρισε η Σμύρνη

Έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε το απόγευμα στη Σμύρνη είχε ως αποτέλεσμα δρόμοι να πλημμυρίσουν και οδηγοί να εγκλωβιστούν στα οχήματά τους στο Κεμεραλτί στη συνοικία Κονάκ.

Καταστηματάρχες προσπάθησαν με σκούπες να διώξουν το νερό που είχε συσσωρευτεί. Τα νερά που πλημμύρισαν τους δρόμους παρέλυσαν την κυκλοφορία, ένα όχημα και μια μοτοσυκλέτα που μπήκαν στα συσσωρευμένα νερά παρέμειναν εγκλωβισμένα στον δρόμο και πολίτες έσπευσαν να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους οδηγούς.

Δείτε βίντεο:

