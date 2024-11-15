Οριστικό λουκέτο στην Audi Βρυξελλών

Οριστική και αμετάκλητη θεωρείται η απόφαση της Audiνα βάλει τέλη Μαρτίου λουκέτο στη μικρή μονάδα παραγωγής της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας έξω από τις Βρυξέλλες. Η οργή των 3.000 εργαζομένων είναι έκδηλη, την ώρα που οι συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι προσπαθούν διασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποζημιώσεις και παροχές.



Η κρίση στην μητρική Volkswagen πιέζει τον γερμανικό κολοσσό να περιορίσει τα κόστη.Ξεκινά επομένως το ριζικό πρόγραμμα λιτότητας από το μικρό εργοστάσιο στις Βρυξέλλες,το οποίο παράγει αποκλειστικά ένα και μόνο μοντέλο: το ηλεκτρικό SUV Q8 e-tron, του οποίου όμως οι πωλήσεις είναι μάλλον απογοητευτικές. Για την Audi η μονάδα είναι οικονομικά ασύμφορη μιας και σε κοντινή απόσταση υπάρχουν ελάχιστοι προμηθευτές. Ως αποτέλεσμα τα κόστη εφοδιασμού εκτοξεύονται.



Στις διαπραγματεύσεις μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων προκλήθηκαν χθες το βράδυ βίαια επεισόδια όταν περίπου 150 άτομα με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλλαν στην αίθουσα διαπραγματεύσεων εμποδίζονταν τη διοίκηση να αποχωρήσει από το χώρο. Τελικά επενέβησαν δυνάμεις της αστυνομίας, με τους συγκεντρωμένους εργαζόμενους να τις κατηγορούν για υπέρμετρη χρήση βίας και για τραυματισμούς συνδικαλιστών.

Ο τελευταίος δυνητικός επενδυτής απέσυρε την πρότασή του

Ο Λουντοβίκ Πινέρ, γραμματέας του συνδικάτου CNE Industrie δηλώνει: «Οι εργαζόμενοι περίμεναν σαφείς απαντήσεις χωρίς να ασκήσουν βία. Φυσικά και υπήρξαν διαμαρτυρίες, αλλά ήταν ειρηνικές. Και τότε η διοίκηση αποφάσισε να καλέσει την αστυνομία, παρόλο που δεν υπήρχε κανένα λόγος».



Τα 24ωρα που πέρασαν διαλύθηκαν και οι τελευταίες ελπίδες των εργαζομένων για την επιβίωση της μονάδας. Όπως ανακοίνωσε η θυγατρική της Volkswagen«ο τελευταίος δυνητικός επενδυτής από τον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων απέσυρε τελικά την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι. Η αναζήτηση πιθανών επενδυτών έχει ολοκληρωθεί».



Ο Γκρεκορί Ντασκότ από την συνδικαλιστική οργάνωση FGTB ασκεί κριτική στη διοίκηση: «Αυτές δεν είναι ειρηνικές διαπραγματεύσεις. Οι εργαζόμενοι ζητούν απλά ένα σχέδιο αποζημιώσεων και παροχών ως αντιστάθμισμα στην απώλεια θέσεων εργασίας. Πρόκειται για 3.000 εργαζόμενους σε αυτή τη μονάδα και 1.000 σε προμηθεύτριες εταιρίες. Το αίτημά τους δεν είναι παράλογο. Διαδηλώνουν εδώ διεκδικώντας αποζημιώσεις για την δουλειά που έκαναν».



Πηγές: EBU, afp, dpa

