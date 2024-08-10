Ανατροπή στο εκλογικό σκηνικό των ΗΠΑ έχει προκαλέσει η υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις η οποία πλέον ηγείται του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε τρεις κρίσιμες πολιτείες, σύμφωνα με δημοσκόπηση των New York Times και του Siena College .

Η Κάμαλα Χάρις προηγείται του Τραμπ κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες στο Ουισκόνσιν, την Πενσυλβάνια και το Μίσιγκαν, με ποσοστό 50% έναντι 46% του Τραμπ. Οι δημοσκοπήσεις διεξήχθησαν το διάστημα από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου.

Οι δημοσκοπήσεις, μερικές από τις πρώτες υψηλής ποιότητας σε αυτές τις πολιτείες από τότε που ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι πλέον υποψήφιος για επανεκλογή, έρχονται μετά από σχεδόν ένα χρόνο αντίστοιχων ερευνών που έδειχναν είτε ισοπαλία είτε ελαφρύ προβάδισμα του Τραμπ έναντι του Μπάιντεν.

Φαίνεται ότι οι Δημοκρατικοί βρίσκονται πλέον σε πολύ ισχυρότερη θέση σε αυτές τις τρεις πολιτείες που αποτελούν το κλειδί για τη νίκη.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν και τα τρωτά σημεία της Κάμαλα Χάρις. Οι ψηφοφόροι προτιμούν τον Ντόναλντ Τραμπ στην ερώτηση για το ποιον εμπιστεύονται να χειριστεί την οικονομία και τη μετανάστευση, ζητήματα που παραμένουν κεντρικά στην προεδρική κούρσα.



Πηγή: skai.gr

