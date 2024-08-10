Μία κατολίσθηση που συνέβη σε μία χωματερή στην πρωτεύουσα της Ουγκάντας Καμπάλα είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 8 άνθρωποι, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές της πόλης.

Το περιστατικό συνέβη αργά χθες το βράδυ, αφότου ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή, όταν τμήματα της χωματερής κατέρρευσαν, καταπλακώνοντας σπίτια που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της χώρας.

VIDEO: An aerial view captures the extensive impact of the Kiteezi landfill landslide.#NTVNews pic.twitter.com/Q1HcpXHAzu — NTV UGANDA (@ntvuganda) August 10, 2024

Η Δημοτική Αρχή της πρωτεύουσας, που διαχειρίζεται τον χώρο, ανακοίνωσε πως κυβερνητικές δυνάμεις και προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού διεξήγαγαν έρευνες στον χώρο και διέσωσαν 14 ανθρώπους.

«Δυστυχώς, οκτώ άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμή βρεθεί νεκροί, έξι ενήλικες και δύο παιδιά. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται…» αναφέρεται σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της Δημοτικής Αρχής στο Χ.

Η χωματερή, γνωστή ως Κιτεέζι, χρησιμοποιείτο ως ο μοναδικός χώρος αποβλήτων της Καμπάλας για δεκαετίες και είχε μετατραπεί σε έναν μεγάλο λόφο.

Σε πλάνα που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας NTV διακρίνονται άνθρωποι να περπατούν σε ένα τμήμα της χωματερής, το οποίο έχει καταπλακώσει ένα σπίτι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.