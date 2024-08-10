Ιαπωνία: φόβος για έναν μεγασεισμό

Οι αρχές της Ιαπωνίας απηύθυναν έκκληση σήμερα στους πολίτες να μην μαζεύουν αποθέματα ούτε να «συγκεντρώνουν υπερβολικές προμήθειες» καταναλωτικών αγαθών, καθώς η ανησυχία που υπάρχει για το ενδεχόμενο ενός «μεγασεισμού» προκάλεσε την αύξηση της ζήτησης.

«Προετοιμάστε ένα απόθεμα για τρεις ημέρες (κατά προτίμηση μία εβδομάδα) ανά άτομο», συνέστησε το υπουργείο Γεωργίας και Αλιείας σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε χθες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, απευθύνοντας επίσης έκκληση στους πολίτες να «αποφεύγουν να κάνουν υπερβολικές προμήθειες» καταναλωτικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Σήμερα, σε ένα σούπερ μάρκετ του Τόκιο, οι υπεύθυνοι τοποθέτησαν ένα πλακάτ με το οποίο ζητούσαν συγγνώμη στους πελάτες για την έλλειψη ορισμένων προϊόντων, η οποία αποδόθηκε σε «πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τον σεισμό».

BREAKING: A 7.1 magnitude #earthquake struck southern Japan, triggering a tsunami that has reached western Miyazaki prefecture.



The quake, centered off Kyushu's eastern coast at a depth of 30 km, prompted a tsunami warning.#tsunami #Japan pic.twitter.com/dHrMJ8qBPJ — 𝕯𝖆𝖗𝖐 𝖐𝖎𝖓𝖌 (@Mr_Dark92) August 8, 2024

«Ενδεχόμενοι περιορισμοί στην πώληση υπάρχουν», ανέφερε επίσης το πλακάτ, όπου προστέθηκε πως τα μπουκάλια νερό ήδη παρέχονται μετρημένα λόγω της «αστάθειας» στην προμήθειά τους.

«Η πιθανότητα να συμβεί ένας νέος ισχυρός σεισμός είναι υψηλότερη απ' ό,τι σε κανονικές συνθήκες, όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα συμβεί με βεβαιότητα ένας σεισμός», ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εκδίδοντας την Πέμπτη, μια προειδοποίησή της, έπειτα από μια δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό 14 ανθρώπων στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σήμερα το πρωί, στον ιστότοπο του γιαπωνέζικου κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Rakuten, μεταξύ των αντικειμένων που αναζήτησαν περισσότεροι οι χρήστες βρίσκονταν φορητές τουαλέτες, κονσέρβες και μπουκάλια νερό.

«Ανησυχώ πάρα πολύ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κοκόρο Τακεούτσι, η οποία εργάζεται σε ένα μπαρ στο Τόκιο, επιβεβαιώνοντας πως παρήγγειλε στο διαδίκτυο μπουκάλια νερό, μετά τον σεισμό της Πέμπτης.

🚨🇯🇵 Every one is talking about the mega earthquake warning from the JMA today, warning a quake up to 9.0 Will hit Japan soon after examining fault lines.

This is what happens when you have a 9.0 magnitude earthquake⚡️



18K perished in the largest tsunami ever recorded it’s worth… pic.twitter.com/ozv38dLMtG — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 10, 2024

«Το μπαρ στο οποίο εργάζομαι βρίσκεται στο υπόγειο και εάν ένας σεισμός συμβεί ξαφνικά, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην μπορέσουμε να ξεφύγουμε», εξήγησε η νεαρή γυναίκα. «Επομένως, προσπαθώ να βρω τον καλύτερο τρόπο να βγω έξω».

«Ανησυχώ σίγουρα, όμως το να το σκέφτομαι πάρα πολύ δεν θα οδηγήσει κάπου. Εάν αυτό συμβεί, θα συμβεί», είπε από την πλευρά της στο AFP η Μίκα Νακαγκάουα, μια υπάλληλος ηλικίας 34 ετών.

Ορισμένα καταστήματα λιανικής που βρίσκονται κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού έκαναν επίσης λόγο για μια ισχυρή ζήτηση προϊόντων που συνδέονται με μια πιθανή καταστροφή, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Η προειδοποίηση της JMA αφορά τη "ζώνη υποβύθισης" στην τάφρο Νανκάι, που βρίσκεται μεταξύ δύο τεκτονικών πλακών του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου έχουν παραχθεί ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 8 ή 9 βαθμών, κατά το παρελθόν, κάθε έναν ή δύο αιώνες.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εκτιμά πως υπάρχει πιθανότητα περίπου 70% να πλήξει τη χώρα ένας μεγασεισμός μέσα στα 30 επόμενα χρόνια.

Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών σημειώθηκε χθες στην περιοχή Καναγκάουα, κοντά στο Τόκιο, με τις αρχές να στέλνουν μηνύματα συναγερμού στα κινητά τηλέφωνα και να αναστέλουν προσωρινά την κυκλοφορία των τρένων ταχείας κυκλοφορίας.

Η πλειονότητα των σεισμολόγων πιστεύει, εντούτοις, ότι ο χθεσινός σεισμός δεν συνδέεται άμεσα με τον ενδεχόμενο μεγασεισμό στη λεκάνη Νανκάι.

Στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, μηνύματα που εκμεταλλεύονται τους φόβους για έναν πιθανό μεγασεισμό έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK, μηνύματα που υποτίθεται περιέχουν χρήσιμες συμβουλές δημοσιεύτηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο Χ, με συνδέσμους να οδηγούν τους χρήστες προς ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου ή ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τέτοιου είδους δημοσιεύσεις «καθιστούν ολοένα και δυσκολότερη για τους χρήστες την πρόσβαση σε γνήσιες πληροφορίες σχετικά με τους σεισμούς», σημειώνει το NHK.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

