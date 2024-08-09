Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του «συνεχίζουν να αποκρούουν» μια ουκρανική απόπειρα διείσδυσης στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις δίνουν μάχες εναντίον ουκρανικών στρατευμάτων για τέταρτη ημέρα, αφού οι Ουκρανοί πέρασαν την Τρίτη τα ρωσικά σύνορα.

«Η επιχείρηση καταστροφής σχηματισμών του ουκρανικού στρατού συνεχίζεται», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο διαβεβαιώνοντας ότι οι ουκρανικές επιθέσεις «αποτυγχάνουν».

Ωστόσο, σε βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από το Ρόιτερς, εικονίζεται μια φάλαγγα με καμένα ρωσικά στρατιωτικά φορτηγά κατά μήκος αυτοκινητοδρόμου στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Περίπου 15 φορτηγά φαίνονται στο βίντεο, μεταξύ των οποίων ένα που φέρει το σήμα Ζ το οποίο χρησιμοποιεί η Ρωσία ως σύμβολο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησής» της στην Ουκρανία.

Το Ρόιτερς ήταν σε θέση να διαπιστώσει ότι η τοποθεσία είναι το χωριό Οκτιαμπρσκόγε, με βάση κτίρια, δένδρα και το δρόμο, όμως δεν μπόρεσε να εντοπίσει πότε ακριβώς τραβήχτηκε το βίντεο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

