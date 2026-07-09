Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης,

Περισσότερα από 100 κιλά κοκαΐνης, αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών, εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί σε κατοικία στο Λίβερπουλ.

Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Old Swan, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για τη δράση εγκληματικών δικτύων διακίνησης ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη μια 53χρονη γυναίκα, η οποία κρατείται σε τοπικό αστυνομικό τμήμα αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών κατηγορίας Α.

Ο επιθεωρητής Γκάρι Στράτον της αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ, τόνισε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμοποιούνταν ως κρύπτη για την αποθήκευση τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών.

«Το οργανωμένο έγκλημα είναι εξαιρετικά καταστροφικό για τις κοινότητές μας, καθώς συχνά περιλαμβάνει εκφοβισμό, βία και δημιουργεί κλίμα φόβου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι οι εμπλεκόμενοι σε τέτοια κυκλώματα δεν νοιάζονται για κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτό τους, δρώντας αποκλειστικά με γνώμονα την απληστία και τις εγκληματικές τους προθέσεις.

Ο Στράτον υπογράμμισε τη σημασία του προγράμματος «Project Medusa», το οποίο είναι αφιερωμένο στην απομάκρυνση των παράνομων ουσιών από τις γειτονιές και στη σύλληψη των υπευθύνων.

Η συνεργασία με άλλους φορείς, εξήγησε, επιτρέπει στις αρχές να διαλύουν τις συμμορίες και να βοηθούν τα ευάλωτα μέλη της κοινότητας που ενδέχεται να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης.

Αυτή ήταν η δεύτερη κατάσχεση ναρκωτικών κατηγορίας Α στην περιοχή του Μέρσεϊσαϊντ μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Είχε προηγηθεί την Τρίτη μια ξεχωριστή αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία κατασχέθηκαν περίπου 38 κιλά κοκαΐνης, αξίας 2,6 εκατομμυρίων λιρών.

Οι αρχές σταμάτησαν για έλεγχο ένα γκρι βαν, στο πίσω μέρος του οποίου βρήκαν πέντε μεγάλες σακούλες για ψώνια γεμάτες με συσκευασίες λευκής σκόνης, η οποία πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη ένας 40χρονος άνδρας.

Πηγή: skai.gr

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