Η Ουκρανία έπληξε δύο δεξαμενές πετρελαίου στις περιοχές του Τβερ και της Σταυρούπολης, σε απόσταση 500 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι μαχητές μας υλοποιούν το σχέδιο πληγμάτων μακρού βεληνεκούς απαντώντας στην παράταση του πολέμου από τη Ρωσία και τη συνέχιση των επιθέσεων», έγραψε στο Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφερόμενος στις ουκρανικές επιθέσεις εις βάθος στο ρωσικό έδαφος.

Onboard footage from a Ukrainian USV as it slams into a Russian dark fleet oil tanker off the coast of Crimea this morning. pic.twitter.com/xWL1pBb02X — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 8, 2026

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης σε επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες κατά ρωσικού σταθμού άντλησης στην πόλη Ούφα και κατά τερματικού σταθμού φόρτωσης πετρελαίου στην περιοχή του Ροστόφ.

Από την πλευρά του ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε την περασμένη νύκτα 12 ρωσικά τάνκερ στην Αζοφική Θάλασσα στο πλαίσιο των πρόσφατων επιθέσεων με στόχο την απομόνωση της κατεχόμενης από τη Ρωσία χερσονήσου της Κριμαίας.

Τα πλοία χρησιμοποιούνταν για την τροφοδοσία του ρωσικού στρατού και για τη μεταφορά πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων κατά παραβίασιν των διεθνών κυρώσεων, ανακοίνωσε του ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω του Telegram.

Ένα ρυμουλκό και ένα φορτηγό μεταφοράς ξηρού φορτίου περιλαμβάνονται στα πλοία που επλήγησαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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