Αναβίωση της βρετανικής αμυντικής βιομηχανίας υπόσχεται ο Άντι Μπέρναμ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο εν αναμονή πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δεσμεύτηκε να ανοικοδομήσει τη «σκληρή ισχύ» της χώρας, διασφαλίζοντας ότι οι πρόσθετες αμυντικές δαπάνες θα κατευθυνθούν στην εγχώρια αγορά και όχι σε ξένες επιχειρήσεις.

Στην πρώτη του μεγάλη παρέμβαση για θέματα άμυνας, ο Μπέρναμ σημείωσε ότι βασική προτεραιότητα της επερχόμενης θητείας του θα είναι η μείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό.

Με άρθρο του στους Times, τόνισε ότι θέλει να είναι ειλικρινής με τους πολίτες σχετικά με το ύψος των κονδυλίων που θα απαιτηθούν προκειμένου να εκπληρωθεί η δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Όπως υπογράμμισε, επιθυμεί αυτή η τεράστια επένδυση να αξιοποιηθεί για την «αναγέννηση και την επανεκβιομηχάνιση της χώρας».

Αντί να βασίζεται η Βρετανία σε στρατιωτικό εξοπλισμό που εισάγεται από άλλες χώρες, το σχέδιο του Μπέρναμ εστιάζει στη στήριξη των Βρετανών εργαζομένων και στη δημιουργία εγχώριων θέσεων εργασίας.

Όπως εξήγησε, η χώρα οφείλει να περιορίσει την εξάρτησή της από ξένες δυνάμεις στον τομέα των εξοπλισμών, προσθέτοντας ότι αυτό το βήμα είναι «κρίσιμο τόσο για την οικονομική όσο και για την εθνική μας ασφάλεια».

Η Βρετανία πρέπει να ανταποκριθεί σε έναν γεωπολιτικά πιο ασταθή κόσμο, πρόσθεσε, έτσι ώστε να είναι μια χώρα «πιο ανθεκτική, σίγουρη και με αρχές».

Τα σχόλια του Μπέρναμ σχετικά με την επανεκβιομηχάνιση τμημάτων της Βρετανίας μέσω της αμυντικής βιομηχανίας θυμίζουν έντονα το σχέδιο του Στάρμερ.

«Είναι σωστό να ανοικοδομήσουμε τη σκληρή μας ισχύ για μια νέα εποχή, πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία σχεδιάστηκε αρχικά το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος στρατιωτικού μας εξοπλισμού. Κρίσιμο είναι, καθώς το κάνουμε αυτό, να διασφαλίσουμε ότι στηρίζουμε τους Βρετανούς εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις», έγραψε στο άρθρο του.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που ήθελαν τον Τζόναθαν Πάουελ να παραμένει στη θέση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας, συμμετέχοντας σε μια ομάδα που απαρτίζεται από τους «καλύτερους και πιο έμπειρους» συνεργάτες όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Στροφή προς την Ευρώπη και ψυχρότερη στάση απέναντι στις ΗΠΑ

Στο ίδιο άρθρο ο Άντι Μπέρναμ δεσμεύθηκε για μια στενότερη σχέση με τους Ευρωπαίους συμμάχους. Σκοπεύει να συνεργαστεί πιο στενά μέσω ευρωπαϊκών σχημάτων, όπως η ομάδα E3, και να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ.

Αναφέρθηκε επίσης στην αξιοποίηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ για την άρση των εμποδίων στην αμυντική συνεργασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έμφαση σε αυτά τα ζητήματα έρχεται σε αντίθεση με τη σύντομη αναφορά του στη σχέση μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι παρόλο που θα διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την εξωτερική πολιτική και την ομάδα του Στάρμερ, θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς υπερβολικές φιλοφρονήσεις προς τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του POLITICO, ο Μπέρναμ αναμένεται να τηρήσει μια πιο ψυχρή προσέγγιση απέναντι στην «ειδική σχέση» με την Ουάσιγκτον έχοντας ως πρόθεση να υπερασπιστεί πιο δυναμικά τα βρετανικά συμφέροντα.



Πηγή: skai.gr

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