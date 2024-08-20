Αφγανιστάν: Aπέλυσαν 280 αστυνομικούς επειδή δεν άφησαν γενειάδα

Το υπουργείο Ηθικής των Ταλιμπάν απέλυσε περισσότερους από 280 αστυνομικούς επειδή δεν άφησαν γενειάδα ενώ περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι συνελήφθησαν πέρυσι σε όλο το Αφγανιστάν για «ανήθικες πράξεις».

Το υπουργείο για την Πρόληψη της Αμαρτίας και την Προώθηση της Αρετής ανέφερε στον ετήσιο απολογισμό του ότι περίπου οι μισοί από τους συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από 24 ώρες. Δεν διευκρίνισε τις είδους ήταν οι «πράξεις» για τις οποίες κατηγορήθηκαν, ούτε το φύλο τους.

Ο Μοχιμπουλάχ Μοχλίς, ο διευθυντής Σχεδιασμού και Νομοθεσίας του υπουργείου, είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι καταστράφηκαν 21.328 μουσικά όργανα και εμποδίστηκαν χιλιάδες χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών να πουλήσουν «ανήθικες» ταινίες στην αγορά.

Σύμφωνα με τον Μοχλίς, 218 μέλη των δυνάμεων της τάξης διαπιστώθηκε ότι δεν άφησαν γένια και απολύθηκαν για τον λόγο αυτό αφού οι άνδρες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν μακριά γενειάδα, με βάση την ερμηνεία των Ταλιμπάν για τον ισλαμικό νόμο.

Το υπουργείο Ηθικής, το οποίο στεγάστηκε στο εγκαταλειμμένο υπουργείο Γυναικείων Θεμάτων στην Καμπούλ αφού ανέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν, το 2021, επικρίνεται από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από τα Ηνωμένα Έθνη κυρίως για τους περιορισμούς που επιβάλλει στις γυναίκες και επειδή καταπνίγει την ελευθερία της έκφρασης. Η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν έχει αναφέρει ότι υπήρξαν περιπτώσεις που στελέχη του υπουργείου έθεσαν υπό κράτηση γυναίκες, για μερικές ώρες, επειδή δεν ήταν ντυμένες όπως επιτάσσει η δική τους ερμηνεία του ισλαμικού νόμου. Οι Ταλιμπάν χαρακτηρίζουν «αβάσιμες» τις καταγγελίες περί συλλήψεων και λένε ότι οι κανόνες που θέτουν αντικατοπτρίζουν τον ισλαμικό νόμο και τα αφγανικά έθιμα.

Το υπουργείο δεν έδωσε στοιχεία όσον αφορά τις συλλήψεις γυναικών για την ενδυμασία τους ή επειδή ταξίδευαν σε μακρινές αποστάσεις χωρίς να συνοδεύονται από κάποιον άνδρα κηδεμόνα τους. Ανέφερε όμως ότι επεξεργάζεται ένα νέο σχέδιο για να διασφαλίσει ότι θα τηρούνται οι ενδυματολογικοί κανόνες, υπό την επίβλεψη του ανώτατου πνευματικού ηγέτη των Ταλιμπάν, που εδρεύει στην πόλη Κανταχάρ.

Το υπουργείο είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι οι γυναίκες θα πρέπει να καλύπτουν το πρόσωπό τους ή να φορούν μπούρκα και ότι οι αρχές θα «ενθαρρύνουν» τους άνδρες συγγενείς τους και όχι απευθείας τις ίδιες, να τηρούν τον κανόνα.

Οι περισσότερες Αφγανές κάλυπταν τα μαλλιά τους όταν βρίσκονταν σε δημόσιο χώρο ακόμη και πριν αναλάβουν την εξουσία οι Ταλιμπάν όμως ορισμένες, ιδίως στην Καμπούλ, δεν κάλυπταν το πρόσωπό τους, ούτε φορούσαν μπούρκα.

Ο Μοχλίς είπε ότι οι αρχές απέτρεψαν περίπου 200 περιπτώσεις πώλησης γυναικών και περισσότερες από 2.600 περιπτώσεις βίας σε βάρος γυναικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.