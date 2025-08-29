Ο Τραμπ ανακάλεσε την προστασία της Κάμαλα Χάρις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας που είχε παράσχει ο Τζο Μπάιντεν στην Κάμαλα Χάρις πριν αποχωρήσει από το αξίωμα, σύμφωνα με έναν από τους συμβούλους της. Ως πρώην αντιπρόεδρος, η Χάρις είχε το δικαίωμα, σύμφωνα με το νόμο, να λάβει έξι μήνες επιπλέον ασφάλεια μετά την αποχώρησή της από το αξίωμα τον Ιανουάριο.

Η προστασία της είχε παραταθεί για ένα ακόμη έτος με εκτελεστικό που υπογράφηκε από τον πρώην προϊστάμενό της, αλλά αυτή ανακλήθηκε από τον Τραμπ με ένα υπόμνημα, το οποίο είδε το BBC, με ημερομηνία Πέμπτη.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες πριν η Χάρις ξεκινήσει μια εθνική περιοδεία για την προώθηση του βιβλίου της «107 Days» - ένα βιβλίο με τις αναμνήσεις της από τη βραχύβια και τελικά ανεπιτυχή προεδρική της εκστρατεία το 2024.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει ανακαλέσει την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας για μια σειρά ατόμων, μεταξύ των οποίων οι Χάντερ και Άσλεϊ Μπάιντεν, τα παιδιά του πρώην προέδρου, και ο Άντονι Φάουτσι, πρώην διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων.

Αρκετοί πρώην αξιωματούχοι και σύμμαχοι του Τραμπ έχουν επίσης χάσει την προστασία τους, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας που είχε γίνει ένθερμος κριτικός του.

Πηγή: skai.gr

