Σχέδιο για ζώνη ασφαλείας 40 χλμ. μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εξετάζουν Ευρωπαίοι ηγέτες

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας 40 χιλιομέτρων μεταξύ των ρωσικών και ουκρανικών μετώπων στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, μια πρόταση την οποία η Μόσχα έχει αποδεχθεί και που πιθανότατα θα αυξήσει τον αριθμό των ευρωπαϊκών ειρηνευτικών στρατευμάτων.

Σύμφωνα με το Politico που επικαλείται πέντε Ευρωπαίους διπλωμάτες, η πρόταση αυτή είναι μία από τις πολλές που εξετάζουν στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι σε περίπτωση μιας μεταπολεμικής συμφωνίας ή μιας εκεχειρίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν υπάρχει συμφωνία για το πόσο βαθιά θα μπορούσε να είναι η ζώνη, ενώ παραμένει ασαφές αν το Κίεβο θα αποδεχόταν ένα τέτοιο σχέδιο, καθώς πιθανότατα θα συνεπαγόταν εδαφικές παραχωρήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται να συμμετέχουν στις συζητήσεις για τη ζώνη ασφαλείας.

Το γεγονός ότι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκλείσουν μια λωρίδα γης εντός της Ουκρανίας για να επιβάλουν μια εύθραυστη ειρήνη δείχνει την απελπισία των συμμάχων του ΝΑΤΟ να βρεθεί λύση σε έναν πόλεμο που πλησιάζει τον τέταρτο χρόνο του. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει δείξει καμία διάθεση να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Την Πέμπτη η Μόσχα εξαπέλυσε μια σπάνια επίθεση στο κέντρο του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πιάνονται από τα μαλλιά», δήλωσε ο Τζιμ Τάουνσεντ, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου αρμόδιος για την πολιτική της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ επί διακυβέρνησης Ομπάμα. «Οι Ρώσοι δεν φοβούνται τους Ευρωπαίους. Και αν πιστεύουν ότι μερικοί Βρετανοί και Γάλλοι παρατηρητές θα τους αποτρέψουν από το να προελάσουν στην Ουκρανία, τότε κάνουν λάθος».

Η προοπτική μιας διχοτόμησης είναι γεμάτη ιστορικούς συνειρμούς. Ευρωπαίοι διπλωμάτες αποφεύγουν να την παρομοιάσουν με την αυστηρά φυλασσόμενη διαίρεση Βόρειας και Νότιας Κορέας, που τεχνικά παραμένουν σε πόλεμο. Την συγκρίνουν περισσότερο με τη διχοτόμηση της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Πούτιν και οι στενοί του συνεργάτες έχουν δηλώσει ότι εργάζονται για τη δημιουργία ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων της Ρωσίας με την Ουκρανία, κάτι που θα αυξήσει την απόσταση μεταξύ της Μόσχας και του ουκρανικού πυροβολικού και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνουν αυτά τα σχέδια.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του αριθμού των στρατιωτών που θα χρειαστούν για την επιτήρηση της ζώνης ασφαλείας. Σύμφωνα με συζητήσεις αξιωματούχων, ο αριθμός κυμαίνεται από 4.000 έως και 60.000 στρατιώτες, χωρίς ωστόσο να έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής δεσμεύσεις από χώρες, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποστασιοποιηθεί από το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.

Το ΝΑΤΟ ήδη δυσκολεύεται να συγκροτήσει μια δύναμη ταχείας αντίδρασης 300.000 στρατιωτών για την υπεράσπιση της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας από ενδεχόμενη μελλοντική ρωσική επίθεση. Οποιαδήποτε ειρηνευτική δύναμη θα είχε διπλό ρόλο: περιπολίες κοντά στη ζώνη αποστρατιωτικοποίησης και ταυτόχρονη εκπαίδευση ουκρανικών δυνάμεων, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες.

Οι σύμμαχοι αποφεύγουν προς το παρόν να προχωρήσουν σε δημόσιες δεσμεύσεις για αποστολή στρατευμάτων, εν αναμονή κρίσιμων διευκρινίσεων. Όπως επισημαίνει Ευρωπαίος αξιωματούχος, τα ερωτήματα περιλαμβάνουν τους κανόνες εμπλοκής για τα νατοϊκά στρατεύματα στην πρώτη γραμμή, τον τρόπο διαχείρισης μιας ρωσικής κλιμάκωσης, αλλά και το εάν θα χρειαστεί η συμμετοχή τρίτων χωρών στην επιτήρηση της ζώνης, σε περίπτωση που το Κρεμλίνο αντιταχθεί στην παρουσία στρατευμάτων της Συμμαχίας.

«Όλοι προσπαθούν να κινηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται για τις εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε ο Τραμπ να μην αλλάξει γνώμη σχετικά με την πίεση προς τον Πούτιν για διαπραγματευτική λύση», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η πρόταση για τη ζώνη ασφαλείας δεν συζητήθηκε στη διαδικτυακή σύσκεψη της Δευτέρας με τους αρχηγούς Άμυνας του ΝΑΤΟ, στην οποία συμμετείχαν ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ στρατηγός Νταν Κέιν και ο ανώτατος διοικητής Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης και διοικητής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκγουιτς, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις αναμένεται να αποτελέσουν τον πυρήνα της ξένης στρατιωτικής παρουσίας, όπως ανέφεραν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες πιέζουν και άλλους συμμάχους να συνεισφέρουν στρατιωτικά μέσα.

Το σχέδιο, ωστόσο, προκαλεί ανησυχία σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία, όπως η Πολωνία, η οποία εξέφρασε φόβους ότι μπορεί να καταστήσει τη χώρα ευάλωτη σε επίθεση. Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες προς την αμερικανική ηγεσία ότι μια μεγαλύτερη δέσμευση στρατευμάτων θα αποδυναμώσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Ορισμένοι σύμμαχοι θεωρούν ακόμη ότι ο καθορισμός μιας ζώνης ασφαλείας θα μπορούσε να θέσει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο τις ουκρανικές πόλεις, αφήνοντάς τες εκτεθειμένες σε επιθέσεις ή πιθανή νέα ρωσική εισβολή.

«Δεν είναι ιδιαίτερα λογικό απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη», σημείωσε ένας από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η Πολωνία και η Γερμανία έχουν δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρονται να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, ενώ η μικρή Εσθονία έχει δεσμευθεί ότι θα διαθέσει κάποιες δυνάμεις. Σύμφωνα με τρίτο Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι σύμμαχοι αναμένουν ότι ο κύριος όγκος των στρατευμάτων κοντά σε μια πιθανή εκεχειρία ή ζώνη ασφαλείας θα προέλθει από την ίδια την Ουκρανία.

Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ συνομιλούν με Αμερικανούς αξιωματούχους για την παροχή δορυφορικών πληροφοριών και αεροπορικής υποστήριξης, χωρίς όμως να αναμένουν κάτι περισσότερο. Ανώτατοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν ήδη ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι οι ΗΠΑ θα διαδραματίσουν ελάχιστο ρόλο σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ είναι πιθανώς η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ με αρκετούς δορυφόρους ώστε να παρέχει την απαιτούμενη εναέρια επιτήρηση για να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα παραβιάσει μια εκεχειρία ή μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Όλοι περιμένουν από την ηγεσία του Πενταγώνου να ξεκαθαρίσει μέχρι πού είναι διατεθειμένη να δεσμευτεί, αφήνοντας τους Ευρωπαίους να δείξουν τα χαρτιά τους», δήλωσε ο ίδιος Ευρωπαίος αξιωματούχος. «Είναι λίγο σαν χορός».

