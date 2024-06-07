Μυστήριο αποτελεί ο θάνατος μετά από πτώση από το παράθυρο μιας συνταξιούχου δικαστή στη Ρωσία που είχε εμπλακεί σε πολιτικές υποθέσεις υψηλού προφίλ.

Η Ναταλία Λαρίνα, 50 ετών, βρέθηκε νεκρή έξω από την πολυκατοικία της στα νοτιοανατολικά της Μόσχας στις 8 το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, τα οποία αναφέρουν ότι ενδεχομένως ο θάνατός της να οφείλεται σε αυτοκτονία ως αιτία καθώς βρέθηκε σημείωμα της γυναίκας.

Η δικαστικός ήταν γνωστή για τις ποινές κατά αντιπάλων της κυβέρνησης της Ρωσίας και γενικά του καθεστώτος και υπέρ της μυστικής υπηρεσίας FSB. Είχε ακόμη, όπως αναφέρει η Daily Mail, σημαντική εμπειρία σε ποινικές υποθέσεις.

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, υπήρξε μια σειρά μυστηριωδών θανάτων Ρώσων αξιωματούχων υψηλού επιπέδου, μεγιστάνων, στελεχών πετρελαίου και επιχειρηματιών, αρκετοί από τους οποίους οφείλονται σε πτώσεις από τα παράθυρα.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο θάνατος της Λαρίνα έχει σχέση με τον πόλεμο ή την προηγούμενη δουλειά της.

Το κανάλι Baza Telegram είπε ότι στα μέσα Μαΐου, η Larina είχε πέσει θύμα τηλεφωνικής απάτης. Κάποιος που ισχυριζόταν ότι ήταν το πρώην αφεντικό της επικοινώνησε μαζί της, λέγοντας ότι γίνονταν προσπάθειες να κλέψουν χρήματα από τον λογαριασμό της για να σταλούν στην Ουκρανία για τη χρηματοδότηση των ένοπλων δυνάμεων της χώρας.



Σύμφωνα με το Baza, στο ίδιο τηλεφώνημα της είπαν ότι θα επικοινωνούσαν μαζί της οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες και η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας.

Την έπεισαν να μεταφέρει ένα εκατομμύριο ρούβλια (11.200 δολάρια) σε έναν «ασφαλή λογαριασμό» και να δανειστεί άλλο ένα εκατομμύριο ρούβλια από την τράπεζα για να τα μεταφέρει. Η γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία όταν συνειδητοποίησε ότι είχε εξαπατηθεί, αναφέρει το Baza.

"Η γυναίκα ήταν πολύ ανήσυχη για αυτό που συνέβη. Το αποτέλεσμα ήταν όλα αυτά να οδηγήσουν σε μια τραγωδία», ανέφερε το Baza, προσθέτοντας ότι είχε μια κόρη που ήταν ανήλικη.



