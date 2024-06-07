Φωτιά σε αποθήκη στην Αθήνα

Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη στον Βοτανικό.

Νωρίτερα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στον αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ορφέως και Αγίας Ζώνης μεταξύ των περιοχών Ρουφ και Βοτανικό.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική υπάρχουν δύο εστίες πυρκαγιάς, ενώ το πυροθερμικό φορτίο είναι μεγάλο λόγω των αντικειμένων που βρίσκονται στο χώρο ( λάστιχα, ξύλα,χαρτικά).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η μία εστία πυρκαγιάς εντοπίζεται στον τρίτο και δεύτερο όροφο, οι οποίοι καίγονται ολοσχερώς, ενώ η δεύτερη πιο μικρή εστία είναι στο ισόγειο του απέναντι κτιρίου. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 9 υδροφόρες καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Πηγή: skai.gr

