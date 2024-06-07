ΗΠΑ: Ποινική δίωξη σε youtuber για βίντεο όπου πυροτεχνήματα χτυπούν Lamborghini

Ποινικές διώξεις επιβλήθηκαν σε διάσημο youTuber του Λος Άντζελες για την σκηνοθεσία βίντεο για τις ανάγκες του οποίου εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα από ελικόπτερο σε Lamborghini που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο Suk Min Choi, 24 ετών, γνωστός ως Alex Choi 24, συνελήφθη την Τετάρτη και κατηγορήθηκε για την τοποθέτηση εκρηκτικού ή εμπρηστικού μηχανισμού σε αεροσκάφος, ανακοίνωσε το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνια σε δελτίο τύπου που δημοσιοποιήθηκε την επόμενη ημέρα.

Ο Choi, ο οποίος έχει 923.000 ακόλουθους στο YouTube και 1,2 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, δημοσίευσε ένα βίντεο με τίτλο «Καταστρέφοντας μια Lamborghini με πυροτεχνήματα» στις 4 Ιουλίου 2023.

Το βίντεο διάρκειας σχεδόν 11 λεπτών, το οποίο φυσικά ο youtuber φρόντισε να διαγράψει από τα σόσιαλ μίντιά του αποτυπώνει δύο γυναίκες να στοχεύουν από το ελικόπτερο το σπορ αυτοκίνητο, ανέφερε η ένορκη κατάθεση.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το βίντεο τραβήχτηκε τον Ιούνιο του 2023 στο El Mirage Dry Lakebed στην κομητεία San Bernardino της Καλιφόρνια.

Κανένα άλλο άτομο που εμπλέκεται στο βίντεο δεν αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ως αποτέλεσμα του βίντεο, δήλωσε στο CNN ο Ciaran McEvoy, εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα των ΗΠΑ.

