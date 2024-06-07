CNN Turk: Η Άγκυρα πιθανώς θα ζητήσει αλλαγές στη συμφωνία για τα F-16

Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να ζητήσει η τουρκική πλευρά αλλαγές στη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά νέων μαχητικών αεροσκαφών F16 και κιτ εκσυγχρονισμού για τον υφιστάμενο στόλο της τουρκικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το CNN Turk.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ, ανακοίνωσε χτες, Πέμπτη, ότι η Τουρκία υπέγραψε την επιστολή προσφοράς και αποδοχής για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η πώληση αυτή αποτελεί επένδυση στην ικανότητα κοινών επιχειρήσεων με το ΝΑΤΟ και θα υποστηρίξει τα συμφέροντα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Τουρκίας και της συμμαχίας του ΝΑΤΟ».

Επίσημη αντίδραση από την πλευρά του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας δεν υπήρξε, απλώς πηγές του υπουργείου ερωτηθείσες χθες σχετικά απάντησαν ότι «η διαδικασία προμήθειας των F-16 Block-70 και των κιτ εκσυγχρονισμού και άλλων υλικών, πυρομαχικών και εξοπλισμού που θα αγοραστούν σύμφωνα με τις ανάγκες των Αεροπορικών μας Δυνάμεων συνεχίζεται θετικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ανακοινώσει προηγουμένως». Από χθες, οι ΗΠΑ κάνουν δηλώσεις σχετικά με τη διαδικασία και η 'Αγκυρα στέλνει πιο προσεκτικά μηνύματα.

Σημερινό ρεπορτάζ του CNN Turk επικαλείται «πηγές στην 'Αγκυρα» για να επιβεβαιώσει ότι η Τουρκία έχει υπογράψει τις επιστολές αποδοχής και προσφοράς, «αλλά το μήνυμα είναι ότι ‘η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για εμάς'».

Η ανταποκρίτρια του τηλεοπτικού δικτύου στην 'Αγκυρα ανέφερε ότι «οι επιστολές αποδοχής και προσφοράς διαμορφώθηκαν με βάση τον κατάλογο που είχε εκπονηθεί πιο πριν και ότι αφού τεθεί σε ισχύ, ο κατάλογος αυτός μπορεί να περιοριστεί. Με άλλα λόγια, ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στον κατάλογο του πακέτου που θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για ένα σχέδιο που εκτείνεται μέχρι το 2040 και από αυτή την άποψη, αναφέρεται ότι οι ανάγκες θα αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου».

Οι ίδιες τουρκικές πηγές φέρεται να είπαν ότι η Τουρκία συνεχίζει τις εργασίες με στόχο την παραγωγή του δικού της εγχώριου μαχητικό αεροσκάφους KAAN μέχρι το 2028, ενώ παράλληλα έχει εκφράσει ενδιαφέρον και για την αγορά ευρωπαϊκών μαχητικών πέμπτης γενιάς Eurofighter. Εξάλλου, όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ του CNN Turk, η Τουρκία παράγει πλέον το επίσης εγχώριας κατασκευής ελαφρύ μαχητικό Hurjet.

«Για το λόγο αυτό, η Τουρκία μπορεί να αλλάξει τον κατάλογο στο υπογεγραμμένο πακέτο και μπορεί να προβεί σε μειώσεις. Επί του παρόντος, το υπογεγραμμένο πακέτο περιλαμβάνει την αγορά 70 κιτ εκσυγχρονισμού, πυρομαχικών και 40 F-16, αλλά όπως είπα, η λίστα μπορεί να αλλάξει» επισημαίνει η ανταποκρίτρια του CNN Turk.

Ένα άλλο θέμα που θέτει η 'Αγκυρα στην Ουάσινγκτον είναι το πού θα γίνει η παραγωγή των F-16, με την Τουρκία να ζητάει τη συμμετοχή της τουρκικής ΤΑΙ, ωστόσο υπάρχουν περιορισμοί λόγω των εντατικών εργασιών για το KAAN στην τουρκική αεροπορική βιομηχανία.

«Αυτά είναι ακόμη μεταξύ των θεμάτων που συζητούνται, αλλά η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα και η Τουρκία αναμένεται να ξεκινήσει την αγορά καταθέτοντας την πρώτη δόση. Εκτιμάται ότι τα πρώτα F-16 θα μπορούσαν να φτάσουν το νωρίτερο το 2028. Φαίνεται ότι το υπουργείο 'Αμυνας θα προβεί σε δήλωση και θα μοιραστεί τις λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες» καταλήγει το ρεπορτάζ του CNN Turk.

Σε ανάρτησή του χτες στο Χ, ο Αμερικανός πρέσβης στην 'Αγκυρα, Τζέφρι Φλέικ, ανακοίνωσε ότι έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προόδου για την πώληση νέων F-16 στην Τουρκία, χωρίς να έχει ανακοινωθεί οτιδήποτε από την τουρκική πλευρά.

«Ένα σημαντικό βήμα προόδου έγινε σήμερα για την απόκτηση από την Τουρκία τελευταίας γενιάς μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 70 και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου στόλου F-16. Αυτό είναι καλό για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρέσβης.

Παράλληλα, από το Γραφείο Πολιτικών - Στρατιωτικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγινε η εξής ανάρτηση: «Οι ΗΠΑ είναι υπερήφανες που ανακοινώνουν σήμερα ένα σημαντικό βήμα προόδου στην αγορά από την Τουρκία νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 70 - τα πιο προηγμένα F-16 που κατασκευάστηκαν ποτέ, που διατίθενται μόνο στους στενότερους συμμάχους και εταίρους. Αυτό είναι απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα της διαρκούς δέσμευσης των ΗΠΑ για εταιρική σχέση ασφαλείας με την Τουρκία».

