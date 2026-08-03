Ρωσία: Νεκρή 13χρονη από ουκρανική επιδρομή με drone σε παιδική χαρά στο Μπιέλγκοροντ

Ένας ακόμη θάνατος αμάχου καταγράφηκε στις παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας, καθώς ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 13χρονου κοριτσιού και τον τραυματισμό δύο ακόμη παιδιών στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Πριντσέβκα (Printsevka), λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, όταν drone εξερράγη κοντά σε παιδική χαρά.

Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό κυβερνήτη της περιφέρειας, Αλεξάντερ Σουβάεφ, τα σωστικά συνεργεία που έφθασαν στο σημείο προσπάθησαν να κρατήσουν στη ζωή το 13χρονο κορίτσι, ωστόσο υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Δύο ακόμη κορίτσια, ηλικίας 7 και 9 ετών, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται.

Τα ρωσικά μέσα: «Χτύπημα εναντίον παιδιών»

Ρωσικά κρατικά και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, προβάλλουν εκτενώς το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «στοχευμένη επίθεση εναντίον αμάχων» και εντάσσοντάς το στη σειρά των ουκρανικών επιδρομών που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες στις παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας εναντίον πολιτικών στόχων.

Ο Σουβάεφ έκανε λόγο μέσω Telegram για «βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση», υποστηρίζοντας ότι το drone έπληξε περιοχή δίπλα στον χώρο όπου βρίσκονταν παιδιά.

Η αντίδραση της Μόσχας

Η επίτροπος για τα δικαιώματα του παιδιού στη Ρωσία, Μαρία Λβόβα-Μπιέλοβα, καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για «ακόμη μία απάνθρωπη τρομοκρατική ενέργεια του καθεστώτος του Κιέβου».

Η ίδια πάντως κατηγορείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, για την υπόθεση των παράνομων μεταφορών παιδιών από τις κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψής της. Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες πολιτικά υποκινούμενες.

Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από τις επιδρομές της Κυριακής

Το περιστατικό στο Μπιέλγκοροντ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα ουκρανικών επιθέσεων με drones σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές και το Reuters, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε μία ημέρα σε επιθέσεις στις περιφέρειες Μπιέλγκοροντ, Σαράτοφ, Ουντμουρτία και άλλες περιοχές της χώρας. Μεταξύ των στόχων βρέθηκε επίσης αποθήκη της Wildberries, της μεγαλύτερης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, στη Σαμάρα, όπου προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν συνολικά 635 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε ένα 24ωρο, αριθμό που, εφόσον επιβεβαιωθεί, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους που έχει ανακοινώσει η Μόσχα από την έναρξη του πολέμου.

Δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από το Κίεβο

Μέχρι στιγμής οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει επίσημα το περιστατικό στην παιδική χαρά της Μπιέλγκοροντ.

Την ίδια ώρα, ουκρανικές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών στόχων βαθιά στο ρωσικό έδαφος, μεταξύ των οποίων το διυλιστήριο του Σαράτοφ, η αεροπορική βάση Ένγκελς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην περιοχή της Καλούγκα, χωρίς να σχολιάσουν τις ρωσικές αναφορές για θύματα μεταξύ αμάχων.



Οι επιθέσεις ουκρανικών drones στις ρωσικές παραμεθόριες περιοχές έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, με την περιφέρεια Μπιέλγκοροντ να βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο τους. Παράλληλα, η Ρωσία συνεχίζει τις εκτεταμένες πυραυλικές και αεροπορικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για πλήγματα που προκαλούν απώλειες μεταξύ αμάχων.



Πηγή: skai.gr

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