Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επέμεινε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα συνεχιστούν τη Δευτέρα, ωστόσο προσώρας το Ιράν δεν δείχνει να υπαναχωρεί από τις θέσεις του, με την κρίση να έχει μπει στον έκτο μήνα της.

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση μία ημέρα αφού δήλωσε ότι ακυρώνει μια μεγάλη επίθεση, υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν «ταχέως» σε συμφωνία. Επαίνεσε την πρόοδο στις συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένης της επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ.

A U.S. Marine Corps F-35C stealth fighter jet launches from USS Abraham Lincoln (CVN 72) as the aircraft carrier transits the Arabian Sea and supports the U.S. blockade against Iran. As of Aug. 2, CENTCOM has redirected 35 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2. pic.twitter.com/Bh84WHh3nu — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 2, 2026



Πάντως, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν δείχνουν ότι η Τεχεράνη ζήτησε την ακύρωση των επιθέσεων ή ότι έχει αλλάξει τη σκληρή στάση της για την πλωτή οδό.



Η κίνηση του Τραμπ να ακυρώσει τις επιθέσεις ήρθε μετά την αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας ότι ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν πίεσε για αποκλιμάκωση. Δεν αναφέρθηκαν επιθέσεις ούτε από την ιρανική ούτε από την αμερικανική πλευρά κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Όπως τονίζει το CNN, η κατάρρευση της αρχικής εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν τον περασμένο μήνα ακολουθήθηκε από μεγαλύτερες διαταραχές στην παγκόσμια ναυτιλία και την παραγωγή πετρελαίου, και οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές φυσικού αερίου ως αποτέλεσμα. Αλλά και στο Ιράν, τα οικονομικά προβλήματα αυξάνονται μετά από μήνες συγκρούσεων.

Fact.



The @DeptofWar was ready to go — and remains ready — at levels not seen since World War 2.



Locked and loaded. https://t.co/RzibCDfn05 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 2, 2026

«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Πάντως, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επανέλαβε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το Πεντάγωνο ήταν έτοιμο να επιτεθεί στο Ιράν σε «επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι το Πεντάγωνο είναι «με το δάκτυλο στη σκανδάλη» («locked and loaded»).

CENTCOΜ: «Θέλουμε ιδέες»

Την ίδια στιγμή, το CNN αποκαλύπτει το αίτημα ενός ανώτερου αξιωματικού της στρατιωτικής διοίκησης των ΗΠΑ που διεξάγει τον πόλεμο (CENTCOM) μέσω email: Θέλουμε ιδέες για το Ιράν.



«Αναζητούμε νέους δημιουργικούς και αντισυμβατικούς τρόπους για να πιέσουμε και να τιμωρήσουμε το Ιράν», έγραψε ένας αξιωματικός του τμήματος πληροφοριών της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ σε μήνυμα που στάλθηκε την Τετάρτη σε μια ευρεία ομάδα στρατιωτικών αναλυτών, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει το μήνυμα.

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε επίσης ότι ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματικός των ΗΠΑ έστειλε το μήνυμα την περασμένη εβδομάδα ζητώντας νέες ιδέες για το πώς να αντιμετωπιστεί το Ιράν.

Πεζεσκιάν: «Να τηρήσετε ό,τι υπογράψατε»

Το Μνημόνιο Κατανόησης ήταν το αποτέλεσμα της συλλογικής σοφίας των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και όλα τα μέλη το υποστηρίζουν σχολίασε από πλευράς του στο X ο Μασούντ Πεζεσκιάν.



«Πιστεύω ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης θα γίνει το επίκεντρο των εξωτερικών μας σχέσεων στο μέλλον. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αναγκάσουμε τον εχθρό να τηρήσει όσα έχει υπογράψει».



«Η ασφάλεια της χώρας μας, της περιοχής και των συμμάχων μας θα ενισχυθεί από αυτό το μνημόνιο κατανόησης» κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

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