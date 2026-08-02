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Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 635 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τα drones κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας

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Drone

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 635 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε διάφορες περιοχές της ρωσικής επικράτειας και της προσαρτηθείσας Ουκρανίας.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη εφαρμογή μηνυμάτων Max που ελέγχεται από το ρωσικό κράτος, το υπουργείο δήλωσε ότι στη «διάρκεια της περασμένης νύχτας, τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 635 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ρωσία Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία Drones αντιαεροπορική άμυνα Ρωσικό υπουργείο Άμυνας ασφάλεια Σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας
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