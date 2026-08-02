Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 635 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 635 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε διάφορες περιοχές της ρωσικής επικράτειας και της προσαρτηθείσας Ουκρανίας.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη εφαρμογή μηνυμάτων Max που ελέγχεται από το ρωσικό κράτος, το υπουργείο δήλωσε ότι στη «διάρκεια της περασμένης νύχτας, τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 635 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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