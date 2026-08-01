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Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ισχυρίζονται ότι ελέγχουν δύο ακόμα χωριά στην Ουκρανία

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Ρώσοι στρατιώτες

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο δύο ακόμα χωριών σε δύο περιφέρειες της Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πρόκειται για το χωριό Ολγχίβγκα στην περιφέρεια του Χάρκοβου, αλλά και το χωριό Λιουμπίτσκε στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει τις αναφορές από τα πεδία των μαχών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
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