Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα με το οποίο αυξάνει τον αριθμό του στρατιωτικού προσωπικού κατά 180.000 για τρίτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σε διάταγμα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου , ο Πούτιν διέταξε να αυξηθεί το συνολικό μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων σε περίπου 2,38 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων το 1,5 εκατομμύριο θα πρέπει να είναι μάχιμοι στρατιώτες.

Ο Πούτιν από το 2022 έχει υπογράψει δύο ακόμη διατάγματα με τα οποία αύξησε στον αριθμό των μάχιμων στρατευμάτων - κατά 137.000 και 170.000 αντίστοιχα.

Επιπλέον, η Ρωσία κινητοποίησε περισσότερους από 300.000 στρατιώτες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2022 σε μια κίνηση που ανάγκασε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Το Κρεμλίνο είπε ότι δεν έχει προγραμματιστεί νέα κινητοποίηση προς το παρόν, ωστόσο, και ότι η ιδέα είναι να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε εθελοντές που θα υπογράψουν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία με προσοδοφόρα συμβόλαια.



Πηγή: skai.gr

