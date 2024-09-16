Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το θέμα της ανάσχεσης των ροών της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη συζήτησαν οι πρωθυπουργοί Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου στη συνάντηση που είχαν στη Ρώμη.

Ο Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει πως «ενδιαφέρεται» για τον τρόπο που θα λειτουργεί η συμφωνία της Τζιόρτζια Μελόνι με την Αλβανία για την αποστολή εκεί αιτούντων άσυλο, ώστε να διεκπεραιώνεται στη βαλκανική χώρα η εξέταση των αιτήσεων.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου ο Βρετανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο «πανευρωπαϊκό πρόβλημα» που συνιστά η παράτυπη μετανάστευση και εξήρε την «αξιοσημείωτη πρόοδο» της Ιταλίας στη συνεργασία με χώρες στο μονοπάτι που χρησιμοποιούν οι συμμορίες διακινητών, όπως η Αλβανία.

Είπε ότι συζητήθηκε τόσο η νομική αντιμετώπιση όσο και η πρόληψη, δηλαδή μεταξύ άλλων η συνεργασία στην αξιοποίηση πληροφοριών ασφαλείας. Συμπλήρωσε δε ότι «ενδιαφέρεται πολύ» για την οικονομική συμφωνία της Ιταλίας με την Τυνησία και τη Λιβύη ώστε να αποτρέπεται το ταξίδι παράτυπων μεταναστών από τις χώρες αυτές προς την Ευρώπη.

Δήλωσε χαρούμενος που εμβαθύνεται η διμερής συνεργασία σε αυτόν τον τομέα, ενώ η κα Μελόνι είπε ότι θα εντατικοποιηθεί η πάταξη των συμμοριών διακινητών και ότι καμία χώρα μόνη δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε πως η συνεργασία με την Αλβανία, όταν αρχίσει η υλοποίησή της, θα λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας για επίδοξους παράτυπους μετανάστες. «Ξέρω ότι ο κόσμος μας παρακολουθεί», σημείωσε, απορρίπτοντας παράλληλα κατηγορίες περί παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη συμφωνία με την Αλβανία.

Ο κ. Στάρμερ είπε ότι αναγνωρίζει την ηγετική σημασία της Ιταλίας σε μια σειρά θεμάτων και ότι υπάρχει κοινή φιλοδοξία για συνεργασία στην αντιμετώπιση προκλήσεων και για την υπεράσπιση της ευημερίας των πολιτών, των κοινών αξιών και του κράτους δικαίου.

Εξήρε το ρόλο της πρωθυπουργού της Ιταλίας στη στήριξη της Ουκρανίας, σημείωσε την κοινή θέση ως προς τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και σημείωσε ότι υπήρξε συμφωνία εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας ασφαλείας.

Αμφότεροι οι ηγέτες στάθηκαν επίσης στην ήδη στενή οικονομική σχέση μεταξύ Ην. Βασιλείου και Ιταλίας και στην πρόθεση ενίσχυσής της με αμοιβαίες επενδύσεις.

