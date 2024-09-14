«Δεν σκέφτομαι και πολύ τον Πούτιν» απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις απειλές του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου για τον κίνδυνο πολέμου μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι εάν η Δύση επιτρέψει στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που του προμηθεύει για να πλήξει στόχους στο ρωσικό έδαφος, αυτό θα σήμαινε πως «οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία».

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησής του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε για ακόμη μια φορά την πεποίθησή του πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα επικρατήσει στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Για μία «μακρά και παραγωγική» συνάντηση με τον πρόεδρο Μπάιντεν έκανε λόγο ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ εξερχόμενος του Λευκού Οίκου.

Ο Βρετανός ηγέτης απέφυγε όμως να απαντήσει στο ερώτημα που του τέθηκε αν κατάφερε να πείσει τον Αμερικανό ηγέτη να χορηγηθεί άδεια στους Ουκρανούς να χρησιμοποιήσουν τους βρετανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow για πλήγματα εντός της ρωσικής επικράτειας.

Περιορίστηκε να πει ότι αυτή η παραγωγική συζήτηση κάλυψε την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την κατάσταση στον Ινδοειρηνικό. «Μιλήσαμε στρατηγικά για αποφάσεις τακτικής, δεν αφορούσε (η συζήτηση) κάποια συγκεκριμένη απόφαση», πρόσθεσε. Είπε επίσης ότι τα θέματα αυτά θα ξανασυζητηθούν και με άλλους συμμάχους.

Στην ερώτηση δημοσιογράφου κατά πόσο η διστακτικότητα στη λήψη απόφασης για τους πυραύλους δείχνει πως η Δύση έχει εκφοβιστεί από τις απειλές Πούτιν περί αντιποίνων, ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι η όλη συζήτηση γίνεται λόγω της παράνομης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα μπορούσε να βάλει γρήγορα τέλος στον πόλεμο.

«Εμείς υποστηρίζουμε την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα αυτοάμυνας», συμπλήρωσε, λέγοντας ότι με τον πρόεδρο Μπάιντεν δόθηκε η ευκαιρία να εξεταστεί όχι μόνο ένα συγκεκριμένο βήμα ή τακτική, αλλά η ευρύτερη στρατηγική έναντι της Ρωσίας.

Ο κ. Στάρμερ είπε επίσης ότι τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή είναι προφανές ότι τις επόμενες εβδομάδες και μήνες υπάρχουν πολύ σημαντικές δυνητικές εξελίξεις και για αυτό ήθελε να μιλήσει απευθείας με τον πρόεδρο Μπάιντεν αξιοποιώντας την πρόσκληση να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

