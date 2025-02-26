Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα πως αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν 128 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στους αιθέρες διαφόρων ρωσικών περιφερειών και της προσαρτημένης χερσονήσου της Κριμαίας, στο πλαίσιο μιας από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιδρομές του είδους από το ξέσπασμα του πολέμου πριν από τρία χρόνια.

Στην άλλη πλευρά, επιδρομή ρωσικών drones στην περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, του Κιέβου, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή τους ένας άνθρωπος, να τραυματιστούν άλλοι τουλάχιστον 4 και να πάρουν φωτιά σπίτια, σύμφωνα με αξιωματικό.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο ρωσικό έδαφος τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο εκστρατείας που το Κίεβο λέει πως διεξάγεται σε αντίποινα για τις αέναα επαναλαμβανόμενες ρωσικές επιδρομές σε ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές υποδομές.

Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 128 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», εκ των οποίων 83 στους αιθέρες της Κρασναντάρ (νοτιοδυτικά) και άλλα 30 πάνω από τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία το 2014, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας τη Μόσχα.

Πέραν της Κρασναντάρ, γνωστής για τις λουτροπόλεις της στη Μαύρη Θάλασσα, επιδρομές έγιναν επίσης στις ρωσικές περιφέρειες Μπριάνσκ και Κουρσκ, που γειτονεύουν με την Ουκρανία, κατά την ίδια πηγή.

Δεν αναφέρθηκε κάποια σοβαρή ζημιά εξαιτίας των επιδρομών αυτών μέχρι στιγμής ούτε από ρωσικά ΜΜΕ, ούτε από τις αρχές.

Στην άλλη πλευρά, ο Μικόλα Καλάσνικ, στρατιωτικός περιφερειάρχης στην περιοχή που περιβάλλει το Κίεβο, ανέφερε ότι επιδρομή ρωσικών drones σκότωσε έναν άνθρωπο, τραυμάτισε άλλους τουλάχιστον τέσσερις και προκάλεσε πυρκαγιές σε πέντε σπίτια και δυο πολυκατοικίες. Πτώμα βρέθηκε σε σπίτι που πήρε φωτιά, ανέφερε ο κ. Καλάσνικ μέσω Telegram.

